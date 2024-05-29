"Не хочу просто чекати": Селін Діон розповіла, як бореться з важкою хворобою

Легендарна канадська й американська співачка Селін Діон розповіла фанатам, як їй доводиться боротися з важким аутоімунним захворюванням "синдром ригідної людини", повідомляє британський таблоїд Sun.
"Я не знаю, що моє тіло скаже мені. З іншого боку, я не хочу просто чекати. Я не перемогла цю хворобу, оскільки вона все ще в мені і завжди буде. Але сподіваюся, що ми знайдемо диво, спосіб вилікувати це за допомогою наукових досліджень, а зараз мені потрібно навчитися з цим жити", - каже співачка.
"Селін не відмовляється від свого бажання знову співати. Вона працює з викладачами з вокалу, учасниками гурту та фахівцями вже понад шість місяців. Вона вважає, що могла б випустити фільм-концерт, у якому вона виконає свої найбільші хіти", - розповів інсайдер британським журналістам.
Діагноз "синдром ригідної людини" - рідкісний неврологічний розлад, який спричиняє прогресуючу м'язову ригідність і спазми. Спазми зазвичай бувають вкрай болючими, можуть з'являтися і зникати, а з часом можуть посилюватися. Скутість зазвичай вражає м'язи тулуба, але може також впливати на м'язи рук і ніг.
Хто така Селін Діон
Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.
Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.
Хвороба Селін Діон
Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає на рідкісний неврологічний розлад, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдром ригідності або "синдром скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.
Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.
Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.
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