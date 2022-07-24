"Не хочу поїхати і там залишитися": артисти-путіністи бояться виступати в окупованому Херсоні

Наташа Корольова, Ніколай Басков та Тетяна Овсієнко / Колаж

Кореспонденти ТСН вирішили перевірити на "вошивість" артистів з проросійською позицією, і запропонували деяким з них приїхати на концерт в окупований Херсон.

Ніколай Басков, який одним з перших голосно і рішуче виступив за геноцид українців, а віроломну війну, яку розв'язала РФ, вважає практично священною, має маму-українку і вже більше 15 років носить звання Народного артиста України, яке, за спогадами колег, дуже просив.

Його концертний директор, Ігор Батуров, відмовити в концерті побоявся, проте ретельно намагався ухилитися від цього виступу. "В яке місто, в Херсон? Не знаю, не готовий вам зараз відповісти. У вас там ще триває спецоперація, ви плануєте на серпень концерт. Ось коли вже буде точна дата... У мене в серпні зайнято 20 днів з 30. Зараз мені нічого з вами обговорювати. ...Ми ще в Донецьк не їздили, зараз тільки збираємося. Я не хочу поїхати один раз, і там залишитися", - каже Батуров, натякнувши, що Басков уникає концертів і в прикордонних російських містах на кшталт Краснодара, Воронежа і Бєлгорода. Ймовірно, боїться раптової "бавовни".

Концертний директор корінної киянки Тетяни Овсієнко, мама і сестра якої досі живуть в столиці України, також "відмазав" підопічну від концерту в Херсоні, посилаючись на побоювання за життя родичів співачки. Але поспішив запевнити, що артистка дотримується проросійської позиції. Натомість він запропонував для виступу в окупованому місті Тетяну Іванову (гурт Комбінація), ще й знижку запропонував "для благої справи". Ймовірно, її не шкода.

"Вона займає з цього приводу нейтральну позицію виходячи з того, що у неї в Києві живуть мама і сестра. Вона підтримує всю цю ситуацію, з Росією. Але вона не може цього зробити, тому що ризикувати життям своїх рідних вона не може. Я ще є директором гурту Комбінація. Вона співає "2 кусочка колбаски", "Вишневая девятка", "А я люблю военных" і схожі речі. У неї великий репертуар, кожна пісня хіт. Я можу з нею поговорити, вона, в принципі, не відмовить", - повідомив він.

Марина Нарінська, концертний директор Киянки Наташі Корольової, якій через виступи в Криму був заборонений в'їзд в Україну, також побоялася відразу погоджуватися на концерт в Херсоні, і почала прикриватися дзвінками "зверху".

"Якщо потрібен хедлайнер і ви хочете там бачити Наташу Корольову, давайте дочекаємося дзвінка саме від урядових структур, а не від концертного агентства. Мені подзвонять саме звідти, зверху ... А тоді ми зв'яжемося з агентством, яке буде організовувати концерт. Я чекаю дзвінка від них", - каже представниця пропутінської "русалки".

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Раньше Дмитро Гордон жорстко висміяв проросійську співачку Наташу Корольову за безглузде фото в "костюмі Єви", натякнувши на її не дуже високий інтелект.

Також любителька Путіна і 9 травня Українка Наташа Корольова вирішила підзаробити на недавній смерті соліста групи"Ласковый май" Юрія Шатунова. Зокрема, вона звернулася до своїх підписників в Instagram, заявивши, що його смерть була зумовлена.

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