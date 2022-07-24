УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Не хочу поїхати і там залишитися": артисти-путіністи бояться виступати в окупованому Херсоні

24 липня 2022, 22:03

Реакція на пропозицію про концерт викликає у них забобонний страх.

Наташа Корольова, Микола Басков та Тетяна Овсієнко
Наташа Корольова, Ніколай Басков та Тетяна Овсієнко / Колаж

Кореспонденти ТСН вирішили перевірити на "вошивість" артистів з проросійською позицією, і запропонували деяким з них приїхати на концерт в окупований Херсон.

Ніколай Басков, який одним з перших голосно і рішуче виступив за геноцид українців, а віроломну війну, яку розв'язала РФ, вважає практично священною, має маму-українку і вже більше 15 років носить звання Народного артиста України, яке, за спогадами колег, дуже просив.

Його концертний директор, Ігор Батуров, відмовити в концерті побоявся, проте ретельно намагався ухилитися від цього виступу. "В яке місто, в Херсон? Не знаю, не готовий вам зараз відповісти. У вас там ще триває спецоперація, ви плануєте на серпень концерт. Ось коли вже буде точна дата... У мене в серпні зайнято 20 днів з 30. Зараз мені нічого з вами обговорювати. ...Ми ще в Донецьк не їздили, зараз тільки збираємося. Я не хочу поїхати один раз, і там залишитися", - каже Батуров, натякнувши, що Басков уникає концертів і в прикордонних російських містах на кшталт Краснодара, Воронежа і Бєлгорода. Ймовірно, боїться раптової "бавовни".

Концертний директор корінної киянки Тетяни Овсієнко, мама і сестра якої досі живуть в столиці України, також "відмазав" підопічну від концерту в Херсоні, посилаючись на побоювання за життя родичів співачки. Але поспішив запевнити, що артистка дотримується проросійської позиції. Натомість він запропонував для виступу в окупованому місті Тетяну Іванову (гурт Комбінація), ще й знижку запропонував "для благої справи". Ймовірно, її не шкода.

"Вона займає з цього приводу нейтральну позицію виходячи з того, що у неї в Києві живуть мама і сестра. Вона підтримує всю цю ситуацію, з Росією. Але вона не може цього зробити, тому що ризикувати життям своїх рідних вона не може. Я ще є директором гурту Комбінація. Вона співає "2 кусочка колбаски", "Вишневая девятка", "А я люблю военных" і схожі речі. У неї великий репертуар, кожна пісня хіт. Я можу з нею поговорити, вона, в принципі, не відмовить", - повідомив він.

Марина Нарінська, концертний директор Киянки Наташі Корольової, якій через виступи в Криму був заборонений в'їзд в Україну, також побоялася відразу погоджуватися на концерт в Херсоні, і почала прикриватися дзвінками "зверху".

"Якщо потрібен хедлайнер і ви хочете там бачити Наташу Корольову, давайте дочекаємося дзвінка саме від урядових структур, а не від концертного агентства. Мені подзвонять саме звідти, зверху ... А тоді ми зв'яжемося з агентством, яке буде організовувати концерт. Я чекаю дзвінка від них", - каже представниця пропутінської "русалки".

читайте такожЗірка серіалу " Школа "записала висміюючий окупантів хіт"Ванька-встанька"

Раньше Дмитро Гордон жорстко висміяв проросійську співачку Наташу Корольову за безглузде фото в "костюмі Єви", натякнувши на її не дуже високий інтелект.

Також любителька Путіна і 9 травня Українка Наташа Корольова вирішила підзаробити на недавній смерті соліста групи"Ласковый май" Юрія Шатунова. Зокрема, вона звернулася до своїх підписників в Instagram, заявивши, що його смерть була зумовлена.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Наташа Корольова Микола Басков Тетяна Овсієнко новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:40

Буряти хочуть вийти зі складу РФ: дипломат пояснив, чому це тільки початку кінця Росії

12:28

"Путінський режим чекає тотальний крах": Каспаров розповів про три сценарії закінчення війни

12:20

У Польщі трагічно загинув 6-річний хлопчик з України

12:17

Війна в Україні швидко загостриться: коли почнеться небезпечний період - прогноз астрологаВідео

12:06

Коли завершиться війна: Віталій Кім розповів деталі

Реклама
12:04

"Викличте екзорциста": Гордон висміяв беззубу росіянку з ковбасою, що оспівує РосіюВідео

12:00

"Матір Божа, піклуйся про неї": чоловік Писанки виклав романтичне фото з неюВідео

11:54

Пробоїна по правому борту: ЗСУ підбили російський катер РапторВідео

11:54

До Путіна терміново викликали медиків: ЗМІ з'ясували, що не так з російським диктатором

11:49

ЗСУ "денацифікували" безграмотного окупанта, який грозився "порвати" українцівВідео

11:34

HIMARS змінюють хід війни: обстріли РФ скоротилися в 10 разів - The Washington PostВідео

11:24

Гороскоп на завтра, 25 липня 2022: Ракам - втрати, Левам - старі борги, Терезам - розчаруванняВідео

11:19

IBA відреагувала на захоплення Федерації боксу України: Продивус залишається законним президентом

11:14

На Південному фронті - перелом, ЗСУ йдуть у контрнаступ: депутат назвав терміни звільнення ХерсонщиниВідео

10:59

Прорвали понад 100 км блокади: з'явились унікальні кадри евакуації бійців з АзовсталіВідео

10:58

Смертельний удар на Харківщині: ЗСУ рознесли позиції окупантів РФВідео

10:30

​​Загрози наступу російських військ на Одесу в найближчі два місяці немає - Кім

10:27

"Там всім потрібна психологічна допомога": актриса "Сватів" підтримала вбивства українців

10:26

Переговорний процес з Рф поки категорично неможливийПогляд

10:19

Щоби покласти край війні: Папа Римський заявив, що хоче приїхати до Києва

Реклама
10:17

Ворогу перерізають логістику: ЗСУ беруть під контроль інфраструктуру на ХерсонщиніВідео

09:51

У бою на Миколаївщині трагічно загинув командир 28-ї бригади Віталій ГуляєвВідео

09:35

Окупанти отримали по зубах на Луганщині: ворог відступив з втратамиВідео

09:35

ЗСУ за тиждень знищили 21 склад БК, 17 баз і два командні пункти окупантівВідео

09:00

Другосортні вояки і ракети, що вимагають утилізації: чим Росія далі намагатиметься перемогти УкраїнуПоглядВідео

08:58

Британські спецслужби допомогли ЗСУ вибити окупантів зі Зміїного - The SunВідео

08:50

Думав, що "творить історію": в Україні ліквідували окупанта з Удмуртії

08:29

Десантники ЗСУ Іглою збили російський штурмовик Су-25Відео

08:18

Особлива броня захищає від снаряда на 70%: Польща передала Україні танки PT-91

08:17

"Треба показувати картинку": Кім пояснив, чому окупанти обстрілюють Миколаїв

07:57

Окупантам "дають прикурити" на Херсонщині: у США розповіли про контрудари ЗСУВідео

07:31

У боях за Україну загинув громадянин Канади, з ним були ще кілька бійців Інтернаціонального легіонуВідео

07:06

Росія вночі атакувала Миколаїв і Харків, пролунали вибухи : перші подробиціВідео

06:35

ЗСУ на Півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць технікиВідео

06:17

Звичайне російське свинство, або Навіщо Росія обстріляла одеський портПогляд

06:00

Тривожна кнопка в школі: хто встановлює та навіщо потрібна

06:00

Я вірю, що до кінця року гостра фаза війни завершиться - Віталій КімВідео

04:13

16-річна донька Ольги Фреймут показала пишні форми в облягаючому вбранні

03:39

Соковита plus-size модель Ешлі Грем похвалилася вигинами в яскравому бікіні

03:10

"Ціни підуть вгору": українцям пояснили неминучість курсу долара по 40 грнВідео

Реклама
03:05

Переможця Голосу країни Сергія Лазановського в Бельгії забрала "швидка"

02:39

Франція і Німеччина побоюються перемоги України у війні - дипломатВідео

02:05

Чи є в окупантів шанси швидко перекидати свої війська - пояснення військового експертаВідео

01:54

"Як тобі - бути в столиці вбивць?": Балі-бея Бурака Озчивіта захейтили за візит до Москви

01:33

Ідеальний блиск та ніякої жовтизни на підвіконнях: як і чим правильно мити вікна

01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 липня: Близнюкам - економія, Левам - нова робота, Скорпіонам - боргиВідео

01:04

Ксенія Мішина вперше показала 10-річному синові його батька: "Сказала, що це мій знайомий"

00:51

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

00:10

Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді Білорусь почне наступ на північ і захід України - МВСВідео

00:06

Зірка Сватів Анна Кошмал показала, як приймає сонячні ванни в короткому квітчастому міні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти