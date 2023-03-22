Названо офіційно найпопулярнішого артиста у світі за версією Книги рекордів Гіннесса

Ейбел Тесфайе залишив конкурентів далеко позаду себе за кількістю людей, охочих насолодитися його творчістю.

The Weeknd офіційно став найпопулярнішим артистом на планеті за версією Книги рекордів Гіннесса / ua.depositphotos.com

Канадський співак The Weeknd (справжнє ім'я - Ейбел Макконен Тесфайе) офіційно став найпопулярнішим у світі артистом. Про це повідомляють офіційні представники Книги рекордів Гіннесса на своєму сайті.

На 20 березня 2023 року він встановив рекорд за кількістю щомісячних прослуховувань на музичній платформі Spotify - 111.4 мільйона. Це привело його до іншого рекорду - Вікенд став першим артистом, який досяг позначки в сто мільйонів щомісячних прослуховувань.

Унікальність Ейбела полягає в тому, що конкуренти відстають від нього на десятки мільйонів. Крім нього в п'ятірку "найбільш прослуховуваних" входять Майлі Сайрус (82.4 мільйона), Шакіра (81.6), Аріана Гранде (80.6) і Тейлор Свіфт (80.2). З виконавців-чоловіків найближче до рекорду The Weeknd виявився Ед Ширан - 77.5 мільйонів прослуховувань.

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До слова ці два рекорди - далеко не перші в кар'єрі Тесфайе. Раніше в Книгу рекордів Гіннесса він потрапляв 2016 році, і був нагороджений двома сертифікатами: один за найпопулярніший альбом (Beauty Behind the Madness) на Spotify в 2015 році, а інший за те, що протримався найбільшу кількість тижнів поспіль в топ-10 Billboard Hot 100, як сольний виконавець-чоловік.

Також свій рекорд є у треку "Blinding lights" - станом на лютий 2023 року пісня є найбільш прослуховуваною на Spotify. Всього її слухали більше 3.4 мільярда разів. У цьому рекорді Вікенд знову обійшов Еда Ширана і його Shape Of You, який встановив та утримував рекорд з вересня 2017 року.

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