Наталка Денисенко душевно показала, як провела свята з чоловіком-воїном

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася зворушливим відео з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком, який служить у ЗСУ.

https://glavred.net/stars/natalka-denisenko-dushevno-pokazala-kak-provela-prazdniki-s-muzhem-voinom-10529969.html Посилання скопійоване

Андрій Денисенко, актор і воїн ЗСУ на день приїхав до дружини Наталки Денисенко в Одесу / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська актриса театру і кіно Наталка Денисенко поділилася зворушливим відео з чоловіком-теж актором, але нині – бійцем ЗСУ Андрієм Федінчиком.

Вона повідомила, що чоловік приїхав до них з сином в Одесу – для того, щоб провести хоча б один день на новорічні свята з ними разом.

"Спасибі Одеса, за те, що я зустріла цей Новий рік зі своєю повною сім'єю", — написала Денисенко.

відео дня

Нагадаємо, раніше дружина Андрія Федінчика Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік в ЗСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Тому що я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі", – роз'яснила актриса.

Пізніше Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батькам у Чернігові.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках вже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла артистка. Але пізніше їй все ж вдалося домовитися про евакуацію батьків до Хмельницького.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.