Настя Приходько розкрила подробиці свого гомосексуального досвіду

Заступаючись за ЛГБТ-спільноту перед скандальною Федишин, співачка точно знала, про що говорить.
Українська громадська і політична діячка, Заслужена артистка України, співачка Настя Приходько підтримує ЛГБТ-спільноту в їх праві на самореалізацію та самовираження.
Артистка вплуталася в скандал зі співачкою Іриною Федишин, яка засуджує сексуальні меншини, називаючи їх грішниками. Приходько дорікнула колегу у вузьколобості, і впевнена, що любов у всіх її проявах не можна називати гріхом.
Виявилося, що тема нетрадиційної любові близька самій Приходько. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що раніше мала досвід одностатевого кохання.
"Так. У плані цілуватися з дівчатами - було", - без збентеження розповіла співачка.
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Раніше дружина українського ведучого, політика і волонтера Сергія Притули Катерина вперше показала їх однорічну дочку Стефанію.
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