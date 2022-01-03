Настя Каменських зізналася, навіщо влаштувала вдома дикий безлад

На фото Настя сидить на підлозі серед панує навколо хаосу з задумливим видом на обличчі. На артистці домашня чорно-біла толстовка.
Відома українська співачка Настя Каменських ошелешила своїх шанувальників фото зі своєї Вбиральні, яка буквально перевернута догори дном - всюди валяється розкиданий одяг і взуття.
Як зізналася співачка в Instagram, так вона збирається у відпустку і намагається вирішити, що саме взяти з собою.
На фото Настя сидить на підлозі серед панує навколо хаосу з задумливим видом на обличчі. На артистці домашня чорно-біла толстовка, волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.
"Тільки в одному випадку вдома може бути такий хаос. Коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки. Признавайтесь, хто як і я любить збирати валізи?"- написала Каменських.
Куди вона поїде, зірка поки що не стала розкривати.
Раніше Главред писав про те, що співачка Настя Каменських показала вбрання, в якому зустрічала Новий 2022 рік. Цього разу її вибір впав на стриману, але від того не менш спокусливу класику. У третій день Нового року артистка розкрила, в чому вона з чоловіком Потапом відзначала свято.
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