Настя Каменських зізналася, навіщо влаштувала вдома дикий безлад

Каменських назвала причину безладу у себе вдома / instagram.com/kamenskux/

Відома українська співачка Настя Каменських ошелешила своїх шанувальників фото зі своєї Вбиральні, яка буквально перевернута догори дном - всюди валяється розкиданий одяг і взуття.

Як зізналася співачка в Instagram, так вона збирається у відпустку і намагається вирішити, що саме взяти з собою.

На фото Настя сидить на підлозі серед панує навколо хаосу з задумливим видом на обличчі. На артистці домашня чорно-біла толстовка, волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

"Тільки в одному випадку вдома може бути такий хаос. Коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки. Признавайтесь, хто як і я любить збирати валізи?"- написала Каменських.

Куди вона поїде, зірка поки що не стала розкривати.

Раніше Главред писав про те, що співачка Настя Каменських показала вбрання, в якому зустрічала Новий 2022 рік. Цього разу її вибір впав на стриману, але від того не менш спокусливу класику. У третій день Нового року артистка розкрила, в чому вона з чоловіком Потапом відзначала свято.

Читайте також