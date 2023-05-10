"Справжня, зворушлива, щира": Кароль побалувала фанатів фотосесією без косметики

Відома поп-співачка Тіна Кароль з'явилася на обкладинці глянцевого журналу в незвичайній образі - і показала обличчя без макіяжу.

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Тіна Кароль / Скріншот

Відома українська попспівачка Тіна Кароль взяла участь у новій і дещо незвичайній для свого образу фотосесії. Звикла бути на публіці постійно в макіяжі, зараз дівчина знялася для обкладинки глянцевого журналу Elle взагалі без нього.

"Без гриму, справжня, зворушлива, щира Тіна - саме такою поп-діва постає у фотосесії, знятої на плівку", — пишуть журналісти. І повідомляють, що Кароль спеціально знімали на плівковий фотоапарат.

На обкладинковому фотознімку дійсно видно, що обличчя Кароль виглядає максимально природно і без косметики. Як зрозуміло з відео, під час створення обкладинки співачка широко посміхалася, а її волосся при цьому лукаво скуйовджене — образ артистки виглядає молодіжним.

відео дня

Дивіться відео з фотосесії Тіни Кароль:

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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