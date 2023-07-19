Знайшла свого Марка Дарсі: акторка Рене Зеллвегер виходить заміж

Зеллвегер не бентежить, що її майбутній чоловік молодший за неї на 10 років. За словами друзів, вона дуже закохана і щаслива.

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Рене Зеллвегер заручена з Антом Анстедом / колаж: Главред, фото: imdb.com

Оскароносна американська акторка Рене Зеллвегер нарешті знайшла чоловіка, з яким готова побудувати сім'ю. Як повідомляє видання The Sun, артистка таємно побралася і готується до весілля.

Її обранцем став 44-річний Ант Анстед - британський телеведучий, з яким Зеллвегер зустрічається з червня 2021 року. Він був одружений двічі та має трьох дітей.

"Рене і Ант тримають свої плани у великій таємниці, і не хочуть публічного оголошення. Вона говорила своєму найближчому оточенню про організацію їхнього весілля, все буде дуже стримано. Її стосунки з Антом надзвичайно міцні, вони шалено закохані, і їм не терпиться одружитися", - повідомляє друг пари.

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За бурхливе особисте життя Зеллвегер порівнюють з її відомим кіноперсонажем Бріджит Джонс - Рене була заручена з Джимом Керрі, який називав її коханням всього свого життя, зустрічалася з Бредлі Купером і Джеком Уайтом. Її єдиний шлюб, з музикантом Кенні Чесні, тривав всього 4 місяці.

Раніше дружина Брюса Вілліса показала відео з актором на річницю виходу на екрани першого фільму"Міцний горішок". Таким чином Емма Хемінг вшанувала чоловіка, як актора, який зробив важливий внесок у кінематограф.

Також Періс Хілтон захейтили за незручні фото з сином - Барбі-мама, як сама світська левиця називає себе, нібито дуже незграбно тримає дитину, через що недоброзичливці засумнівалися в її любові та прихильності до первістка.

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