Нацвідбір на Євробачення-2024: букмекери назвали абсолютного фаворита

Фінал Національного відбору учасника на Євобачення-2024 від України відбудеться 3 лютого. Цього року організатори заходу відібрали 11 дійсно потужних учасників, кожен з яких зможе з гідністю представити нашу країну на конкурсі.
Так як конкурсні пісні всіх кандидатів вже з'явилися в громадському доступі, їх майстерність можуть оцінити на тільки слухачі, а й букмекери, які вже визначили ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2024.
З абсолютним відривом від інших учасників - з імовірністю 54% - перемогу пророкують дуету Jerry Heil і alyona alyona з піснею "Teresa & Maria". На другому місці опинився співак Melovin з треком "Dreamer" - 17%. Трійку фаворитів замикає Anka - пісня "Палала" може принести їй перемогу на Національному відборі з імовірністю в 8%.
Примітно, що після появи у вільному доступі треків кандидатів на участь у Євробаченні-2024 від України, букмекери стали вище оцінювати шанси нашої країни на перемогу на конкурсі. На даний момент Україна і Великобританія ділять перше місце - ймовірність перемоги 8%. Італія піднялася на третє місце - 6%, 6% у Швеції і 5 - у Ізраїлю.
Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.
Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід з групи Kalush Orchestra, разом з якою здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.
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