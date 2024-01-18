Нацвідбір на Євробачення-2024: букмекери назвали абсолютного фаворита

Також змінилося місце України в списку претендентів на перемогу в Євробаченні в 2024 році.

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Євробачення-2024 - хто переможе у фіналі Нацвідбору на думку букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Фінал Національного відбору учасника на Євобачення-2024 від України відбудеться 3 лютого. Цього року організатори заходу відібрали 11 дійсно потужних учасників, кожен з яких зможе з гідністю представити нашу країну на конкурсі.

Так як конкурсні пісні всіх кандидатів вже з'явилися в громадському доступі, їх майстерність можуть оцінити на тільки слухачі, а й букмекери, які вже визначили ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2024.

З абсолютним відривом від інших учасників - з імовірністю 54% - перемогу пророкують дуету Jerry Heil і alyona alyona з піснею "Teresa & Maria". На другому місці опинився співак Melovin з треком "Dreamer" - 17%. Трійку фаворитів замикає Anka - пісня "Палала" може принести їй перемогу на Національному відборі з імовірністю в 8%.

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Примітно, що після появи у вільному доступі треків кандидатів на участь у Євробаченні-2024 від України, букмекери стали вище оцінювати шанси нашої країни на перемогу на конкурсі. На даний момент Україна і Великобританія ділять перше місце - ймовірність перемоги 8%. Італія піднялася на третє місце - 6%, 6% у Швеції і 5 - у Ізраїлю.

Євробачення-2024 - хто переможе у фіналі Нацвідбору на думку букмекерів / eurovisionworld.com

Шанси України на перемогу на Євробаченні-2024 / eurovisionworld.com

Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід з групи Kalush Orchestra, разом з якою здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

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