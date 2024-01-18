Євробачення-2024: де і коли дивитися фінал Національного відбору на Євробачення

Зовсім скоро визначиться артист, який представить Україну на міжнародному конкурсі.

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Нацвідбір на Євробачення-2024 - де і коли дивитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Менше чотирьох місяців залишилося до початку однієї з головних музичних подій 2024 року - конкурсу Євробачення. 37 країн проводять ретельну підготовку, щоб гідно представити себе на змаганні. Воно, як відомо, пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція.

Україна поки не визначилася з конкурсантом, який представить її на Євробаченні-2024. Цей рік став для потенційних учасників змагань роком нововведень. Наприклад, до фіналу Нацвідбору вийшли не 10, а цілих 11 артистів.

Сам Національний відбір на Євробачення-2024 відбудеться в суботу, 3 лютого. Організатори заходу точний час назвуть ближче до дати.

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Відомо, що Нацвідбір, організацією якого цього року займається команда 1+1 media Big Brave Events, проходитиме у форматі телеконцерту - без глядачів у залі. Таке рішення прийняли з міркувань безпеки. Також організатори приховують і місце, в якому відбудеться сам концерт.

Трансляція Нацвідбору на Євробачення-2024 планується по телеканалах. Крім того в прямому ефірі її традиційно можна буде подивитися онлайн. Наприклад, на офіційному YouTube-каналі Євробачення в Україні.

Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід з гурту Kalush Orchestra, разом з якою здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

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