На тобі хочу одружитися: Кіркоров знову поліз до Стоцької

Кіркоров зізнався Стоцькій у коханні.

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Кіркоров палко зізнався в коханні / Колаж Главред, скріншот відео

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і навіть їздив з "гастролями" на окупований Донбас, несподівано знову зізнався в коханні до своєї колишньої фаворитки Анастасії Стоцької.

Усе сталося під час російського шоу "Маска". За образом Матрьошки в шоу ховалася Стоцька, тоді як Кіркоров сидів у журі.

Виявляється, ще в попередньому випуску путініст Кіркоров стверджував, що впізнав голос "своєї улюблениці".

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Артист навіть зізнався, що давно шкодує про те, що не пішов до Стоцької, яку називав "коханням усього свого життя".

Ще в попередньому випуску Філіп Кіркоров стверджував, що впізнав голос "своєї улюблениці".

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Кіркоров став згадувати і зізнався, що давно шкодує про те, що не пішов до Стоцької, яку називав "коханням усього свого життя".

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Нагадаємо, у Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці. З відповідним проханням до диктатора Путіна звернувся керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в РФ Віталій Бородін.

Крім того, Філіп Кіркоров не розлучається з новою фавориткою Марго Овсянніковою. А ще кілька місяців тому на її місці була продюсерка Тетяна Тур. Зараз же путініст блищить всюди в компанії нової пасії, вона стала його новою супутницею на всі світські заходи.

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