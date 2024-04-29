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На тобі хочу одружитися: Кіркоров знову поліз до Стоцької

Олена Кюпелі
29 квітня 2024, 16:14
Кіркоров зізнався Стоцькій у коханні.
Кіркоров палко зізнався в коханні
Кіркоров палко зізнався в коханні / Колаж Главред, скріншот відео

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і навіть їздив з "гастролями" на окупований Донбас, несподівано знову зізнався в коханні до своєї колишньої фаворитки Анастасії Стоцької.

Усе сталося під час російського шоу "Маска". За образом Матрьошки в шоу ховалася Стоцька, тоді як Кіркоров сидів у журі.

Виявляється, ще в попередньому випуску путініст Кіркоров стверджував, що впізнав голос "своєї улюблениці".

відео дня

Артист навіть зізнався, що давно шкодує про те, що не пішов до Стоцької, яку називав "коханням усього свого життя".

Ще в попередньому випуску Філіп Кіркоров стверджував, що впізнав голос "своєї улюблениці".

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Кіркоров став згадувати і зізнався, що давно шкодує про те, що не пішов до Стоцької, яку називав "коханням усього свого життя".

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Нагадаємо, у Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці. З відповідним проханням до диктатора Путіна звернувся керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в РФ Віталій Бородін.

Крім того, Філіп Кіркоров не розлучається з новою фавориткою Марго Овсянніковою. А ще кілька місяців тому на її місці була продюсерка Тетяна Тур. Зараз же путініст блищить всюди в компанії нової пасії, вона стала його новою супутницею на всі світські заходи.

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