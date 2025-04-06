Після викриття від Кондратюка: актор Ярошенко пояснив свою втечу з країни

Дмитро Ярошенко розповів, коли та за яких обставин покинув Україну.

https://glavred.net/stars/posle-razoblacheniya-ot-kondratyuka-akter-yaroshenko-obyasnil-svoy-pobeg-iz-strany-10653638.html Посилання скопійоване

Дмитро Ярошенко розповів, чому не повернувся в Україну / колаж: Главред, фото: facebook.com/yaroshenkodi

Стисло:

Дмитро Ярошенко виїхав з України за дозволом Мінкульту, але назад не повернувся

Артист пояснив свою позицію

Український актор Дмитро Ярошенко ("Заборонений", "Наші Котики", "Платон Ангел") опинився в центрі скандалу - продюсер і шоумен Ігор Кондратюк в інтерв'ю Яніні Соколовій розповів, що артист не повернувся в Україну після закордонного відрядження. Ярошенко виїхав із країни за дозволом Мінкульту, але не повернувся "через страх того, що його можуть мобілізувати".

До початку повномасштабної війни Дмитро знімався у фільмі "В зеніті" (режисер Ігор Стеколенко), який продюсував Кондратюк. Зараз проєкт заморожено, оскільки Ярошенко, у якого було 80% екранного часу, не в країні.

відео дня

У коментарі для Суспільне Культура Ярошенко розповів, що виїхав у вересні 2022 року - ще в грудні 2021 року він отримав запрошення на "важливий міжнародний проєкт в Європі". "Через відсутність безпекових гарантій в Україні, строків та шокуючих подій, довелося прийняти рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проєкт", - каже актор.

Дмитро Ярошенко на зйомках фільму В зеніті / Facebook В зеніті

При цьому Дмитро Ярошенко зазначив, що першопричиною зупинки знімального процесу "В зеніті" було саме російське вторгнення. Також він розповів, що підтримував зв'язок зі Стеколенком і Кондратюком щодо фільму. "Але, очевидно, що зараз його реалізувати не можливо. Як і багато інших кінопроєктів — через воєнний стан у країні та фінансові потреби на оборону та виживання", - додав актор.

Дмитро Ярошенко на зйомках фільму В зеніті / Сергій Моргунов

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про невиліковний діагноз українського психолога Наталії Холоденко. Про хворобу вона дізналася в 12 років, але вона, ймовірно, з нею від самого народження.

Також Віктор Павлік розповів про своє самопочуття після операції на серці. Український співак розкрив подробиці тривалого лікування, та як зважився на хірургічне втручання.

Читайте також:

Хто такий Ігор Кондратюк? Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред