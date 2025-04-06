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Після викриття від Кондратюка: актор Ярошенко пояснив свою втечу з країни

Анна Підгорна
6 квітня 2025, 23:59
154
Дмитро Ярошенко розповів, коли та за яких обставин покинув Україну.
Дмитрий Ярошенко
Дмитро Ярошенко розповів, чому не повернувся в Україну / колаж: Главред, фото: facebook.com/yaroshenkodi

Стисло:

  • Дмитро Ярошенко виїхав з України за дозволом Мінкульту, але назад не повернувся
  • Артист пояснив свою позицію

Український актор Дмитро Ярошенко ("Заборонений", "Наші Котики", "Платон Ангел") опинився в центрі скандалу - продюсер і шоумен Ігор Кондратюк в інтерв'ю Яніні Соколовій розповів, що артист не повернувся в Україну після закордонного відрядження. Ярошенко виїхав із країни за дозволом Мінкульту, але не повернувся "через страх того, що його можуть мобілізувати".

До початку повномасштабної війни Дмитро знімався у фільмі "В зеніті" (режисер Ігор Стеколенко), який продюсував Кондратюк. Зараз проєкт заморожено, оскільки Ярошенко, у якого було 80% екранного часу, не в країні.

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У коментарі для Суспільне Культура Ярошенко розповів, що виїхав у вересні 2022 року - ще в грудні 2021 року він отримав запрошення на "важливий міжнародний проєкт в Європі". "Через відсутність безпекових гарантій в Україні, строків та шокуючих подій, довелося прийняти рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проєкт", - каже актор.

Дмитро Ярошенко на зйомках фільму У зеніті
Дмитро Ярошенко на зйомках фільму В зеніті / Facebook В зеніті

При цьому Дмитро Ярошенко зазначив, що першопричиною зупинки знімального процесу "В зеніті" було саме російське вторгнення. Також він розповів, що підтримував зв'язок зі Стеколенком і Кондратюком щодо фільму. "Але, очевидно, що зараз його реалізувати не можливо. Як і багато інших кінопроєктів — через воєнний стан у країні та фінансові потреби на оборону та виживання", - додав актор.

Дмитро Ярошенко на зйомках фільму У зеніті
Дмитро Ярошенко на зйомках фільму В зеніті / Сергій Моргунов

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Хто такий Ігор Кондратюк?

Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

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