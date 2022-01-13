Мюзикл з Олею Поляковою Нова Снігова Королева покажуть по телебаченню - де і коли дивитися

Кадр з телеверсії новорічного мюзиклу Нова Снігова Королева з Олею Поляковою / Пресслужба

14 січня о 9:25, одразу після Сніданку з 1+1, на телеканалі 1+1 покажуть прем’єру новорічного мюзиклу Нова Снігова королева із Олею Поляковою у головній ролі.

Сценарій для мюзиклу написали автори Студії Квартал 95. Це масштабний мюзикл бродвейського формату за мотивами казки Снігова Королева.

Також у мюзиклі глядачі 1+1 побачать Дмитра Коляденка, який зіграв бабусю Герди, а у ролі Кая на великій сцені дебютував Михайло Соколовський. Актор Володимир Горянський зіграв Санту, неочікуваного героя для культової зимової казки Ганса Крістіана Андерсена.

"Унікальність шоу у тому, що було створено колосальну кількість авторського матеріалу – музичного, хореографічного, мистецького. Усі музичні партії, танцювальні номери, кожна деталь вражаючих костюмів та декорацій написана, відмальована, вигадана саме для цієї постановки. Команда кращих постановників України створила шоу, яке могло б сяяти навіть на бродвейській сцені", - прокоментувала Оля Полякова.

Над створенням цього інтерактивного шоу для всієї родини протягом кількох місяців працювала величезна команда: автор оригінальної музики, один з найпопулярніших композиторів - Дмитро Саратський. Проникливі тексти до пісень написала Анна Завальська. Режисер і хореограф Олександр Лещенко динамічно вибудував дію й створив хореографічну партитуру постановки.

Кадр з телеверсії новорічного мюзиклу Нова Снігова Королева з Олею Поляковою / Пресслужба

Спеціально для мюзиклу було створено більше 50 костюмів, а головною окрасою стала, звісно, білосніжна сукня Снігової Королеви – Олі Полякової.

Дивіться мюзикл Нова Снігова королева 14 січня о 9:25 на телеканалі 1+1.