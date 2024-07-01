УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ми впали на асфальт": Анатолій Анатоліч опинився в епіцентрі вибуху під Києвом

Ангеліна Підвисоцька
1 липня 2024, 00:24
23
Український телеведучий Анатолій Анатоліч гуляв разом із дружиною та сином у той момент, як РФ атакувала столицю ракетою.
Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч опинився в епіцентрі вибуху під Києвом / Колаж: Главред, фото: instagram/anatoliyanatolich

Російські окупанти намагалися атакувати Київ ракетою. Українській системі ППО вдалося її збити, але уламки потрапили прямо в житловий будинок. У момент атаки в епіцентрі вибуху опинився відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч разом зі своєю дружиною та сином. Про це розповіла дружина ведучого Юла на своїй сторінці в Instagram.

Сім'я прогулювалася парком у Київській області, коли почалася повітряна тривога. Вони бачили як падають уламки і від страху впали на землю. Пізніше вони особисто побачили пораненого чоловіка, якого рятували медики.

"Росіяни не перестають вбивати мирних людей. Звичайний вихідний. 30 червня 2024 року. Застосовано 2 ракети Р-500 ("Іскандер"). Уламки впали прямо біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги трясуться. Чоловіка рятують на наших очах. Не ігноруйте тривоги", - написала дружина ведучого.

відео дня

Сам же телеведучий зазначив, що з ними все добре. Вони одразу пішли до машини і поїхали в безпечне місце.

Вибухи в Києві та області 30 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

П'ятьом постраждалим жінкам із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Анатолій Анатоліч ракетний удар
Реклама

Головне за день

Серед постраждалих – дитина: нові деталі ракетного удару РФ по Києву

Серед постраждалих – дитина: нові деталі ракетного удару РФ по Києву

23:45 Україна
Немовля викинуло з машини: моторошні подробиці удару по Новій пошті в Харкові

Немовля викинуло з машини: моторошні подробиці удару по Новій пошті в Харкові

23:37 Україна
"Погана ідея": Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа

"Погана ідея": Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа

23:02 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 12 секунд знайти піцу серед котів 5469

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 12 секунд знайти піцу серед котів

Гороскоп на завтра 1 липня: Ракам - проблеми на роботі, Терезам - щасливий квиток 3110

Гороскоп на завтра 1 липня: Ракам - проблеми на роботі, Терезам - щасливий квиток

Україна відповіла на 11 умов, які висунула Угорщина щодо вступу до ЄС 1994

Україна відповіла на 11 умов, які висунула Угорщина щодо вступу до ЄС

Росія розкачує в Мережі нові терміни закінчення війни з Україною 1722

Росія "розкачує" в Мережі нові терміни закінчення війни з Україною

Останні новини

00:24

"Ми впали на асфальт": Анатолій Анатоліч опинився в епіцентрі вибуху під Києвом

30 червня, неділя
23:45

Серед постраждалих – дитина: нові деталі ракетного удару РФ по КиєвуФото

23:37

Немовля викинуло з машини: моторошні подробиці удару по Новій пошті в ХарковіФотоВідео

23:02

"Погана ідея": Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа

22:51

4 суворі заборони, які не можна порушувати: важливі прикмети 1 липня

Лінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФЛінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФ
22:38

Тисячі окупантів: у ЗСУ назвали шалені втрати ворога лише на одній ділянці фронту

22:31

Patriot не допоможе: Зеленський сказав, що захистить Україну від КАБів

21:57

Є постраждалі та руйнування: подробиці ракетного удару РФ по Київщині

21:52

Ірина Федишин похвалилася "уловом" для ЗСУ: "Хто порахує?"Відео

Реклама
21:11

Удари західною зброєю по території РФ: Зеленський назвав імовірні цілі

20:02

Уламки впали на багатоповерхівку, сталася пожежа: РФ вдарила по Києву ракетоюФотоВідео

19:45

"Захід іде на ескалацію" - як відповість Кремль?Погляд

19:29

Мобілізація в Україні: Зеленський відповів на запитання, скільки людей потрібно на фронті

19:24

Графіки вимкнення світла на 1 липня: як довго не буде електроенергії

18:36

Буде справжнє "пекло": Україну "розжарить" майже до 40 градусів

18:15

Американський генерал-легенда назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні

18:06

Яремчук народила від Пономарьова - брат співачки прокоментував сімейну інтригу

17:22

В України ще одна проблема: Орбан створює ультраправу фракцію у Європарламенті

17:16

"Тільки одна модель": Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним

17:10

"З нею небезпечно": українська акторка розповіла, як Сумська "розколює" колег

Реклама
16:57

Поранено немовля і ще багато людей: росіяни вдарили просто по центру ХарковаФото

16:28

Співвідношення втрат 6 до 1: Зеленський сказав, де гине найбільше росіянВідео

16:14

Ворог вклинився в оборону ЗСУ: названо напрямки просування РФ на сході

15:41

Росіяни відібрали дім батьків Джамали в Криму: співачка розкрила їх план на будинокВідео

15:38

Не погребував: Каньє Вест приїхав до Росії - відеоВідео

15:18

Успіхи ЗСУ є тільки початком: як може обернутися ситуація на фронті

15:17

У Зеленського зʼявилось прохання до США щодо ударів ATACMS на 300 км по Росії

14:54

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 липня: Овнам - неждані гості, Ракам - допомога

14:46

США, Японія та Південна Корея створили "азійську версію НАТО": КНДР в паніці

14:35

"Це наш ангел": Інна Мірошниченко вперше показала обличчя прийомної донькиВідео

13:44

Ні Байден, ні Трамп не переміг: розкрито головний нюанс дебатів, що відбулися

13:42

Як швидко видалити кісточки з вишні: топ-5 найпростіших способів

13:30

Гороскоп на завтра 1 липня: Ракам - проблеми на роботі, Терезам - щасливий квиток

13:21

Alyona Alyona і Jerry Heil запропонували Фаріон після хейту "помірятися бюстом"Відео

12:59

Росія "розкачує" в Мережі нові терміни закінчення війни з Україною

12:54

На Одещині пролунали потужні вибухи: РФ запустила балістику

12:15

Є покращення ситуації: ЗСУ знову вдалося відсунути ворога на Харківщині

12:10

Плетенчук заявив про потужні вибухи в Криму: що намагаються знищити ЗСУ

11:59

До Росії прилітав китайський Y-20: ЗМІ цей рейс називають "підозрілим"

11:46

Кремль кидає на фронт мобілізованих без жодної підготовки: в ISW розкрили деталі

Реклама
11:31

Україну "розсмажить" до +37: синоптик приголомшила прогнозом на початок липня

11:23

Зірка серіалу "Кріпосна" розлучилася з чоловіком

10:59

В Україні знищені потужності більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС - МВФ

10:45

Україна відповіла на 11 умов, які висунула Угорщина щодо вступу до ЄС

09:59

Путін вимагає збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом: в ISW розкрили причини

09:49

НАТО підозрює РФ у мінуванні критичної підводної інфраструктури ЄС - The Times

09:49

Для Байдена ще не все втраченоПогляд

09:27

Церковне свято: що категорично заборонено робити 1 липня

09:13

Необхідність деколонізації РФ: в ОБСЄ прийняли важливу резолюцію щодо Росії

08:07

Одразу чотири області: у Росії скаржаться на атаку безпілотників

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти