"Ми впали на асфальт": Анатолій Анатоліч опинився в епіцентрі вибуху під Києвом

Український телеведучий Анатолій Анатоліч гуляв разом із дружиною та сином у той момент, як РФ атакувала столицю ракетою.

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Анатолій Анатоліч опинився в епіцентрі вибуху під Києвом / Колаж: Главред, фото: instagram/anatoliyanatolich

Російські окупанти намагалися атакувати Київ ракетою. Українській системі ППО вдалося її збити, але уламки потрапили прямо в житловий будинок. У момент атаки в епіцентрі вибуху опинився відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч разом зі своєю дружиною та сином. Про це розповіла дружина ведучого Юла на своїй сторінці в Instagram.

Сім'я прогулювалася парком у Київській області, коли почалася повітряна тривога. Вони бачили як падають уламки і від страху впали на землю. Пізніше вони особисто побачили пораненого чоловіка, якого рятували медики.

"Росіяни не перестають вбивати мирних людей. Звичайний вихідний. 30 червня 2024 року. Застосовано 2 ракети Р-500 ("Іскандер"). Уламки впали прямо біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги трясуться. Чоловіка рятують на наших очах. Не ігноруйте тривоги", - написала дружина ведучого. відео дня

Сам же телеведучий зазначив, що з ними все добре. Вони одразу пішли до машини і поїхали в безпечне місце.

Вибухи в Києві та області 30 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

П'ятьом постраждалим жінкам із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

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