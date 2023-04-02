УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Московська" донька Ольги Сумської підтримала режисера-путініста на червоній доріжці в РФ

2 квітня 2023, 12:38
Тоня Паперна продовжує активне світське життя в країні-агресорі.
Антоніна Паперна, Володимир Яглич
Антоніна Паперна та Володимир Яглич відвідали прем'єру нового серіалу режисера-путініста Федора Бондарчука / instagram.com/tony__pepper

Антоніна Паперна, донька української акторки і Народної артистки України Ольги Сумської, продовжує вести богемний спосіб життя в країні-окупанті, незважаючи на війну в Україні.

Через мовчазну позицію Паперної Сумська регулярно опиняється між двох вогнів у спробах виправдати мовчання доньки про військові злочини рф в Україні. Ольга розповідає про тваринний страх, який має Тоня від життя в країні-агресорі, проте сама Паперна мимоволі спростовує це.

Вже вдруге за останній місяць Антоніна з'являється на червоній доріжці разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем - вони відвідують прем'єри і охоче фотографуються для російських ЗМІ. Так Паперна прийшла на прем'єру серіалу, який зняв режисер-путініст Федір Бондарчук.

відео дня

Акторка не тільки підтримала творіння людини, яка схвалює та підтримує війну в Україні, а й стала гарячою темою для обговорень у жовтій пресі - головну роль в серіалі, прем'єру якого відвідали Паперна і Яглич, зіграла колишня дружина російського актора, Світлана Ходченкова, особисте життя якої після розриву з ним не склалося.

Раніше Ольга Сумська розплакалася на інтерв'ю, коли розповідала про своїх московських онуків - акторка зізналася, що намагається плекати в них любов до української культури.

Також Ольга Сумська розповіла, яка в неї думка про ймовірну "могилізацію" її Московського зятя - російського актора і чоловіка її старшої доньки Володимира Яглича.

Інші новини:

шоу-бізнес Антоніна Паперна Володимир Яглич Тоня Паперна новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:30

Помер відомий український актор Олександр Гетьманський

22:07

Росія вибухнула погрозою розмістити ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТОВідео

21:33

"Український музикант на обкладинці": Юлія Саніна прикрасила собою британський The TimesВідео

21:22

"Готуємося до запланованих подій": Зеленський анонсував вагомий тиждень на шляху до перемоги УкраїниВідео

21:07

"На РФ очікують незворотні процеси": Подоляк зробив заяву після загибелі бойовика "ДНР" Татарського

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:59

4 суворих заборони, які не можна порушувати 4 квітня: прикмети і що не можна робитиВідео

20:49

Галину Безрук побив чоловік-росіянин після того, як їх доньку вкусила собакаВідео

20:33

Росія в Бахмуті кидає в бій вагнерівців і десантників, ситуація дуже напружена - Маляр

20:27

Складна оптична ілюзія, яку неможливо розгадати за 5 секунд: як знайти кавун без кісточок

Реклама
20:19

"Йдуть на забій, як худоба": Фейгін пояснив, чому росіяни мовчки гинуть за ПутінаВідео

19:46

Про що свідчать балачки Орбана про миротворцівПогляд

19:24

"Кохання ненароком нагряне": Слава Камінська показала нового обранця

19:11

У Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе загинув військовий пропагандист РФ ТатарськийВідео

18:42

Побиття військового у церкві Хмельницького: мер вимагає заборонити УПЦ, біля храму збираються люди

18:32

В Угорщині цинічно підіграли Кремлю: налякали ядерною війною через допомогу УкраїніВідео

18:25

"Мерзенна особа": російську чемпіонку ОІ жорстко зацькували в РФ за образу УкраїниВідео

18:09

Що подивитися: топ-5 сміховинних комедій останніх років, про які ви не чулиВідео

17:12

Посол України розніс однопартійців Шольца: треба вимагати не перемовин, а виведення військ ПутінаВідео

17:09

"Путіна та його поплічників усунуть": опозиціонер розповів про неминучу поразку РФ в УкраїніВідео

16:57

"Зупинити було неможливо": у Росії пронісся величезний вогняний смерчВідео

Реклама
16:01

"Будемо творити": Санніков розповів, чи може Україна повернути ядерний статус після закінчення війниВідео

16:01

Україні потрібна нова хвиля мобілізації: боєць ЗСУ назвав головну причину

15:44

Вірменія не заарештовуватиме Путіна, а Римський статут їй потрібен для протистояння з АзербайджаномВідео

15:41

Неможливо смачні і дуже соковиті: найкращі сорти томатів черрі, які захоплюють своїм ароматомВідео

15:06

Українського боксера змусили зняти прапор під час нагородження у ЛитвіВідео

14:55

Українці отримають нову пенсію в квітні: кому додадуть ще 500 гривеньВідео

14:50

Китай вивчає перемоги України і поразки РФ на випидок зіткнення з Тайванем - NYTВідео

14:28

"Рухаємося до поразки": Гіркін з "патріотами" істерить через провали окупантів в УкраїніВідео

14:21

Астролог попередила про потужні випробування в квітні для кожного знака зодіаку - гороскопВідео

14:07

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" вперше стала мамою - перші фото немовляти

13:28

Пекін може піти проти Москви: експерт спрогнозував крах ядерного шантажу РФВідео

13:24

"Постаріла конкретно": дружину Пєскова не впізнали навіть росіяниВідео

13:23

У Хмельницькому в церкві священники УПЦ УП побили військовогоВідео

12:42

Погрожує судом людським і Божим: Медведєв накинувся на Зеленського через УПЦ МПВідео

12:38

"Московська" донька Ольги Сумської підтримала режисера-путініста на червоній доріжці в РФВідео

12:23

Сніг замітатиме Україну: синоптики попередили про потужний циклон і "дикі" зливиВідео

12:18

ЗСУ пішли вперед на Донбасі: окупантів вибили з позицій на Донецькому напрямку

12:00

Гороскоп на завтра 3 квітня 2023: Скорпіонам - розчарування, Водоліям - печальВідео

11:40

Найлегша паска на Великдень 2023: єдиний рецепт, який готували обрані не просто такВідео

11:31

Чорний дим в локомотивному депо: по окупантах в Мелітополі потужно "прилетіло"Відео

Реклама
10:52

ЗСУ знищили деякі угруповання армії РФ на 50-70% – командир роти 92-ї ОМБрВідео

10:50

Від люстрації до перейменування Севастополя: Данілов назвав план з деокупації Криму

09:49

Розстріл за "Слава Україні": розкрито нові деталі останнього бою Мацієвського

09:38

"І що це таке?": депутат Держдуми зганьбився під час суперечки з українським дипломатом

08:51

Не варто категорично таврувати тему переговорівПогляд

08:43

"Україна буде мішенню для ядерного удару РФ": сестра Кім Чен Ина накинулася на Зеленського з погрозами

08:43

"Синя спина в наколках": Волочкова засвітила зайвеВідео

08:29

Посол України жорстко відповів на лицемірну пропозицію Лукашенка щодо "перемир'я"

07:45

РФ провалила свій "великий" наступ і не досягла заявлених Путіним цілей – ISW

06:20

Чому для нас так важлива незалежна і не проросійська МолдоваПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти