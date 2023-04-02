"Московська" донька Ольги Сумської підтримала режисера-путініста на червоній доріжці в РФ

Тоня Паперна продовжує активне світське життя в країні-агресорі.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич відвідали прем'єру нового серіалу режисера-путініста Федора Бондарчука / instagram.com/tony__pepper

Антоніна Паперна, донька української акторки і Народної артистки України Ольги Сумської, продовжує вести богемний спосіб життя в країні-окупанті, незважаючи на війну в Україні.

Через мовчазну позицію Паперної Сумська регулярно опиняється між двох вогнів у спробах виправдати мовчання доньки про військові злочини рф в Україні. Ольга розповідає про тваринний страх, який має Тоня від життя в країні-агресорі, проте сама Паперна мимоволі спростовує це.

Вже вдруге за останній місяць Антоніна з'являється на червоній доріжці разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем - вони відвідують прем'єри і охоче фотографуються для російських ЗМІ. Так Паперна прийшла на прем'єру серіалу, який зняв режисер-путініст Федір Бондарчук.

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Акторка не тільки підтримала творіння людини, яка схвалює та підтримує війну в Україні, а й стала гарячою темою для обговорень у жовтій пресі - головну роль в серіалі, прем'єру якого відвідали Паперна і Яглич, зіграла колишня дружина російського актора, Світлана Ходченкова, особисте життя якої після розриву з ним не склалося.

Раніше Ольга Сумська розплакалася на інтерв'ю, коли розповідала про своїх московських онуків - акторка зізналася, що намагається плекати в них любов до української культури.

Також Ольга Сумська розповіла, яка в неї думка про ймовірну "могилізацію" її Московського зятя - російського актора і чоловіка її старшої доньки Володимира Яглича.

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