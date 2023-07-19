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Монатік заступився за Ані Лорак: "Тут не заблукаєш – усе відкрито"

Анна Підгорна
19 липня 2023, 21:19 оновлено 19 липня, 21:19
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Діма Monatik не поспішає рубати з плеча з визначенням того, кого записувати в зрадники України.
Дмитро Монатік, Ані Лорак
Дмитро Монатік воліє вірити в краще. Навіть у випадку з Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/anilorak

Український співак і музикант Дмитро Монатік (Monatik) в інтерв'ю для Слави Дьоміна висловив спірну позицію щодо Ані Лорак, яку в Україні вважають зрадницею.

Так артист зазначив, що не може бути категоричним по відношенню до Лорак. На питання Дьоміна, чи вважає Монатік співачку зрадницею, той вагався.

"Вона мовчун. Ціла пісня є про таких людей. Я не знаю – зрадниця? Напевно, це зрада. Промовчати, не зреагувати, виляти. А це ж не ліс, тут не заблукаєш – усе відкрито", - відповів артист.

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Також він припустив, що лояльно-мовчазна позиція щодо країни-окупанта та її звірств - це не думки самої Ані Лорак. Хтось може схиляти її до такої поведінки, вважає Монатік: "Ми ж не знаємо, можливо, у неї зовсім інше оточення, яке [каже]: "Мовчи, не кажи". Мені здається, це оточення на неї повпливало".

Слава Дьомін зазначив, що Monatik, всупереч поганій славі Ані Лорак, все ж шукає для неї виправдання. На що артист філософськи заявив: "Я хочу вірити в українців, що ми добрі".

Раніше Ані Лорак заклювали за те, як вона "покатала на хвилях товсті стегна" - папараці зловили співачку-зрадницю в не кращій фізичній формі під час відпочинку на недорогому курорті.

Також Дмитро Монатік розповів про перехід на українську мова і пояснив, чому йому не подобається термін "перевзувся". Також артист виступив в інтерв'ю за "лагідну українізацію".

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