MONATIK планує стати багатодітним батьком

Артист не раз зізнавався, що не проти б мати ще й дочку.

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MONATIK поділився планами на майбутнє / Колаж Главред, фото monatik_official

Український співак і музикант Дмитро Монатік (MONATIK), схоже планує стати багатодітним батьком.

Про свої плани він розповів у програмі "Сніданок з 1+1":

Як відомо, співак разом з дружиною виховують двох хлопчиків. І артист не раз зізнавався, що не проти б мати ще й дочку.

Коли його запитали, чи працює він вже над втіленням мрії, артист не бентежачись відповів:

"Було б дуже шикарно мати дочку. Ми мріємо про це разом з Іриною. Але якщо буде хлопчик, то ми теж будемо раді. Ви хочете запитати, чи працюємо ми над цим? Я ж вам сказав, що свої мрії треба перетворювати на цілі", - каже співак.

Нагадаємо, раніше український співак Monatik висловився про колишнього і нинішнього чоловіків української артистки Наді Дорофєєвої - Володимира Дантеса та Михайла Кацуріна.

Також Дмитро Монатік розповів про перехід на українську мову і пояснив, чому йому не подобається термін "перевзувся". Також артист виступив в інтерв'ю за "ласкаву українізацію".

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