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"Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

Еліна Чигис
28 січня 2025, 12:15
102
Меланія Трамп продемонструвала стриманий образ.
Меланія Трамп
Меланія Трамп - офіційний портрет/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Меланія Трамп

Ви дізнаєтеся:

  • Який одяг Меланія Трамп обрала для офіційного портрета
  • У Мережі вже обговорили знімок

Опубліковано офіційний знімок першої леді США Меланії Трамп на її сторінці в Instagram у спільному повідомленні з Дональдом Трампом і Білим домом.

На чорно-білому фото Меланія позувала в діловому костюмі перед величезним вікном, поклавши руки на стіл.

відео дня

Як повідомляє Breitbart News, знімок зробила бельгійська фотохудожниця Режин Махо, яка також була авторкою першого офіційного портрета першої леді 2017 року.

Також відомо, що Трамп одягнена в піджак Turlington від італійського бренду Dolce & Gabbana, який коштує понад $3 тис., а вартість штанів - $1 тис.

Підписники активно обговорюють портрет Меланії Трамп і навіть порівняли її з тизерним фото до культового серіалу "Картковий будинок".

  • "Ось це перша леді";
  • "Слов'янська королева";
  • "Обожнюю! Так красиво і потужно! Вітаємо першу леді місіс Трамп!";
  • "Вона виглядає так, ніби могла б керувати країною краще, ніж її чоловік", - написали в коментарях.

Голлівуд - останні новини по темі

Раніше Главред розповідав, що 58-річний французький актор Венсан Кассель вчетверте став батьком. Щасливий артист розкрив стать та ім'я немовляти від 28-річної моделі.

Також легендарна співачка Селін Діон показала рідкісне фото з усіма своїми синами - 24-річним Рене-Шарлем і 14-річними Едді та Нельсоном. Хлопці сильно змінилися за останні роки і тепер мають набагато старший за свій вік вигляд.

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Хто така Меланія Трамп?

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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