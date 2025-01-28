"Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

Меланія Трамп продемонструвала стриманий образ.

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Меланія Трамп - офіційний портрет/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Меланія Трамп

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Який одяг Меланія Трамп обрала для офіційного портрета

У Мережі вже обговорили знімок

Опубліковано офіційний знімок першої леді США Меланії Трамп на її сторінці в Instagram у спільному повідомленні з Дональдом Трампом і Білим домом.

На чорно-білому фото Меланія позувала в діловому костюмі перед величезним вікном, поклавши руки на стіл.

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Як повідомляє Breitbart News, знімок зробила бельгійська фотохудожниця Режин Махо, яка також була авторкою першого офіційного портрета першої леді 2017 року.

Також відомо, що Трамп одягнена в піджак Turlington від італійського бренду Dolce & Gabbana, який коштує понад $3 тис., а вартість штанів - $1 тис.

Підписники активно обговорюють портрет Меланії Трамп і навіть порівняли її з тизерним фото до культового серіалу "Картковий будинок".

"Ось це перша леді";

"Слов'янська королева";

"Обожнюю! Так красиво і потужно! Вітаємо першу леді місіс Трамп!";

"Вона виглядає так, ніби могла б керувати країною краще, ніж її чоловік", - написали в коментарях.

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Також легендарна співачка Селін Діон показала рідкісне фото з усіма своїми синами - 24-річним Рене-Шарлем і 14-річними Едді та Нельсоном. Хлопці сильно змінилися за останні роки і тепер мають набагато старший за свій вік вигляд.

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Хто така Меланія Трамп? Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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