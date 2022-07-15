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"Воронка була за 7 кроків від них": ROXOLANA розповіла про обстріл Вінниці та загибель члена команди

15 липня 2022, 15:39

Українська співачка розкрила подробиці трагедії, яка сумом та жахом оповила всю Україну.

Роксолана, Евгений Коваленко
Команда співачки Роксолани була в епіцентрі обстрілу Вінниці оккупантами / instagram.com/roxolanas

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Вчора три російські ракети "прилетіли" в центр Вінниці. Одним з об’єктів, який постраждав найбільше став "Будинок офіцерів", де багато українських артистів дають свої концерти. Ввечері 14 липня там мала давати благодійний концерт співачка, учасниця Голосу країни ROXOLANA. На жаль, її команда, була у самому епіцентрі обстрілу. Звукорежисер співачки, 25-річний Женя Коваленко загинув. Співачка знайшла в собі сили та ексклюзивно долучилась до Сніданку з 1+1, аби розповісти про учорашні страшні події.

ROXOLANA розповіла, що попередній концерт вона давала у Старокостянтинові на Хмельниччині, тому задля підготовки до наступного, команді довелось розділитись.

"Вийшло так, що технічна команда – звук, світло, вони не ночували у Вінниці, а їхали зі Старокостянтинова від самого ранку. Вони приїхали до Вінниці, тільки-но припаркувалися в центрі біля площі, хтось вийшов з машини, хтось в ній ще був. І буквально у ці секунди почались обстріли, були три ракети. Хлопці розбіглися, доля так звела, що хтось відстрибнув в одну сторону і врятувався, хтось в іншу – і не врятувався. Я не знаю насправді, як вони вижили, воронка була за 7 кроків від них усіх", - прокоментувала співачка.

Співачка розповіла, що перед обстрілом хлопці зателефонували по відеозв’язку і розповіли, що у них все добре і вони на місці. А потім один з членів технічної команди перетелефонував після обстрілу, на той час він був увесь у крові. За словами співачки, найбільше постраждали двоє людей з команди. Інші також отримали поранення у вигляді сильних порізів від уламків.

"Женю намагалися врятувати, але в кареті швидкої допомоги у нього зупинилося серце. Андрій потрапив до реанімації, у нього дуже важка травма хребта, але, наче, він вже прийшов до тями, сьогодні нам вранці сказали. Продовжують лікування, але він у важкому стані. Ми на той момент були в готелі, зовсім поруч, я думаю, це десь 800-900 метрів від епіцентру подій", - зазначила ROXOLANA.

Роксолана, Евгений Коваленко
Женя Коваленко - звукорежисер співачки ROXOLANA, який загинув під час ракетного обстрілу Вінниці / instagram.com/roxolanas

Говорячи про Женю, учасниця Голосу країни розповіла, що він був дуже світлою, душевною та чесною людиною, яка ніколи не скаже поганого слова. І додає: "Він відгукувався абсолютно на всі прохання. На кожній фотографії можна побачити, що він завжди з посмішкою. І він був дуже молодим, 25 років, це тільки старт. І за це дуже прикро".

ROXOLANA пригадує, що мала випускати кавер на пісню Скрябіна "Люди, як кораблі" і саме Женя підійшов до неї та сказав, що вона обов’язково має її видати, щоб цей переспів почув світ.

Особисто співачка після страшної події переосмислила власне ставлення до повітряної тривоги та закликала українців не ігнорувати сигнали та перебувати в укриттях.

Наразі виконавиця скасувала усі наступні концерти, команда займатиметься похороном Жені, а також відновленням стану здоров’я усіх постраждалих її членів. І додає, що ворог зараз хоче зробити так, щоб людям було страшно, щоб опустились руки і усі попросили зупинитись і робити, що ворог хоче. ROXOLANA коментує: "Навпаки, треба продовжувати кричати про те, що вони роблять. І я дуже сподіваюсь, що ми усі знайдемо в собі ці сили йти далі та робити усе, щоб наблизити перемогу на усіх фронтах".

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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