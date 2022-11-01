УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Чарльз на сьомому небі: Кейт Міддлтон ощасливила короля

1 листопада 2022, 21:21

Чутки про малюка № 4 набирають обертів - новоспечений король готується стати дідусем в шостий раз.

Принцеса Кетрін, король Чарльз III
Принцеса Кетрін розповіла королю Чарльзу III про вагітність - ЗМІ / instagram.com/clarencehouse

Принцеса Кетрін незабаром стане мамою в четвертий раз. Радісною новиною принц і принцеса Уельські поки поділилися лише з членами королівської сім'ї.

Про це повідомляють британські таблоїди. Спираючись на заяви інсайдера з близького оточення Кейт і Вільяма, вони заявляють, що мрії 40-річної принцеси про ще одну дитину стали реальністю.

Першому про це розповіли королю Чарльзу III, який, за чутками, обожнює онуків, і з нетерпінням чекає зустрічі з шостим карапузом. Батько з нього був не дуже гарним, а ось дідусь він чудовий, зазначає джерело.

"Все, чого Чарльз, недодав Вільяму і його братові, принцу Гаррі, як батько, він надолужує в спілкуванні зі своїми онуками. Він любить грати з Джорджем, Шарлоттою і Луї, дуріє з ними, поки ті не починають реготати", - розповідає інсайдер.

Кейт Міддлтон хотіла ще одну дитину, тому що її діти вже виросли, і можуть самі про себе подбати. Навіть наймолодший, принц Луї, вже зовсім самостійний, а Кетрін дуже не вистачає тупоту маленьких ніжок по дому, поки всі в школі. До того ж вона давно мріяла про дівчинку - сестру для принцеси Шарлотти. Джерело зазначає, що Міддлтон дуже близька зі своєю сестрою Піппою, і хотіла б, щоб і у Лотті був такий же зв'язок з сестрою.

Однак поки вагітність принцеси Кетрін - тільки чутки. Букінгемський палац не робить офіційних заяв з цього приводу.

Раніше стало відомо про те, що подружжя уельських планує поповнення в родині - інсайдер натякнув на те, що принц Вільям змінив гнів на милість, і в швидкості від принцеси Кетрін варто очікувати приємних новин.

Також Меган Маркл розповіла, як осоромилася під час інтерв'ю з Періс Хілтон, через що їй довелося вибачатися перед світською левицею за своє стереотипне мислення.

Інші новини:

шоу-бізнес Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу Чарльз III
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:58

Супергерой Залужний показав рідкісне фото молодшої дочки

21:51

Душили, били та ґвалтували: 75-річна вчителька з-під Херсона розповіла про звірства окупантів

21:37

В Херсоні вже торгують товарами з Ірану: місцеві їх не хочуть купувати

21:32

Без світла, води і тепла: взимку в Києві можуть відключити всі комунікаціїВідео

21:22

Тиждень буде палаючим пеклом: які міста бомбитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

Реклама
21:21

Чарльз на сьомому небі: Кейт Міддлтон ощасливила короля

21:00

Зима буде складною: українців закликали запасатися всім необхіднимВідео

20:54

Стала відома "космічна" зарплатня генсекретаря УАФ Юрія Запісоцького

20:38

Авіація ЗСУ 22 рази пройшлася по позиціях росіян: втрати окупантів перевалили за сотнюВідео

20:03

Путін поставив умову Україні: подробиці переговорів президента РФ з ЕрдоганомВідео

19:20

Ми створюємо економічний Рамштайн на чолі з ЄС, МВФ і США - Зеленський

19:14

"Дуже складно не стресувати": тяжкохвора Тишкевич розповіла про боротьбу за життя

19:14

Макрон терміново подзвонив Зеленському: різко засудив Росію і пообіцяв допомогти зміцнити ППОВідео

19:06

"Вони поховалися, не розуміють, що відбувається": бійці ЗСУ на БТРі "навідалися" в гості до білорусівВідео

18:06

Медведєв накинувся на Україну з ядерною погрозою: Данілов поставив на місце друга ПутінаВідео

17:55

Невістка-стриптизерка Корольової без бюстгальтера показала величезні кулі

17:44

Налетить мороз і влаштує катастрофу в Україну: синоптики оголосили про різку зміну погодиВідео

17:34

Чотири райони без електрики до кінця дня: киян попередили про екстрене відключенняВідео

17:27

Басков зчепився з Орбакайте на росТБ

17:12

Favbet Foundation передав на фронт черговий пікап в рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ"

Реклама
17:02

"От пощастило фіз. іноагенту!": Макаревич показав Лію Ахеджакову, яка таємно виїхала з РФ

16:53

"Підписав собі вирок": Данілов назвав ідеолога руйнування інфраструктури УкраїниВідео

16:34

Прикмети на 2 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

16:30

У Х'юстоні в боулінг-клубі застрелили відомого репера Takeoff

16:26

Не кожен квітникар це знає: чи можна поливати квіти кип'яченою водоюВідео

16:22

Взявся за старе: Медведєв погрожує "ядерними ударами" у разі перемоги УкраїниВідео

16:20

"Проти них у нас немає захисту": Іран передасть Росії тисячу ракет, щоб загрожувати всій УкраїніВідео

16:17

Батько приходив п'яний і лупив матір: Данилко розповів про жахи дитинстваВідео

16:14

Майже всі за війну: "хороші росіяни" обрали улюблених виконавців

16:04

"Ми будемо їх гнати на лівому березі": Жданов розповів про дії ЗСУ після звільнення ХерсонаВідео

16:01

Одночасний удар дронами з повітря і з моря: журналіст про потужні вибухи на базі ЧФВідео

15:57

Вітренка звільнено з посади голови правління Нафтогазу - рішення КабмінуВідео

15:54

Ексклюзив Сніданку з 1+1: Харчишин показав, як розбирає завали власного дому після влучення ракетиВідео

15:51

У Путіна вибухнули істерикою: погрожують Британії "відповіддю" за "теракти" в Криму і на ПП-1,2Відео

15:43

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

15:13

"Отримала кайф!": Успенська прийшла в захват від великих яєць

14:59

Київстар "посипався": масштабний збій в додатку і з поповненням рахункуВідео

14:51

Що можна і що заборонено садити поруч з яблунею: найкращі та найгірші сусіди

14:46

Неймовірно смачний обід для всієї родини, коли вдома немає світла: швидкий рецепт для кожногоВідео

14:34

Вода не завжди допомагає: як позбавитись від гикавки дорослому, дитині і немовляті

Реклама
14:26

Одна історія дивніше іншої: Тодоренко розповіла про свої пригоди в дамській вбиральні

14:11

На Україну чекає надважка зима, Росія хоче знищити нашу енергосистему - УкренергоВідео

13:46

"Хоче зберегти собі життя": Піонтковський пояснив, чому Путін так клянчить переговори з УкраїноюВідео

13:26

"Не бажає псувати настрій" : навіть мати Симоньян не дивиться пропагандистську маячню дочки

13:24

У Берліні побили українця через тризуб на шапці

13:18

У нашийнику з шипами: посинілу дочку Якубовича зняли в страшному вигляді

13:07

ППО NASAMS і VAMPIRE для боротьби з дронами: у США оголосили про нову військову допомогу УкраїніВідео

13:02

"Такі ви нам пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки ударів РФ по УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 листопада 2022: Левам - несподівані новини, Козерогам - важлива зустрічВідео

12:47

"Порубало осколками": фрагмент російської ракети убив українця, його вагітну дружину і дитинуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти