Чарльз на сьомому небі: Кейт Міддлтон ощасливила короля

Принцеса Кетрін розповіла королю Чарльзу III про вагітність - ЗМІ / instagram.com/clarencehouse

Принцеса Кетрін незабаром стане мамою в четвертий раз. Радісною новиною принц і принцеса Уельські поки поділилися лише з членами королівської сім'ї.

Про це повідомляють британські таблоїди. Спираючись на заяви інсайдера з близького оточення Кейт і Вільяма, вони заявляють, що мрії 40-річної принцеси про ще одну дитину стали реальністю.

Першому про це розповіли королю Чарльзу III, який, за чутками, обожнює онуків, і з нетерпінням чекає зустрічі з шостим карапузом. Батько з нього був не дуже гарним, а ось дідусь він чудовий, зазначає джерело.

"Все, чого Чарльз, недодав Вільяму і його братові, принцу Гаррі, як батько, він надолужує в спілкуванні зі своїми онуками. Він любить грати з Джорджем, Шарлоттою і Луї, дуріє з ними, поки ті не починають реготати", - розповідає інсайдер.

Кейт Міддлтон хотіла ще одну дитину, тому що її діти вже виросли, і можуть самі про себе подбати. Навіть наймолодший, принц Луї, вже зовсім самостійний, а Кетрін дуже не вистачає тупоту маленьких ніжок по дому, поки всі в школі. До того ж вона давно мріяла про дівчинку - сестру для принцеси Шарлотти. Джерело зазначає, що Міддлтон дуже близька зі своєю сестрою Піппою, і хотіла б, щоб і у Лотті був такий же зв'язок з сестрою.

Однак поки вагітність принцеси Кетрін - тільки чутки. Букінгемський палац не робить офіційних заяв з цього приводу.

Раніше стало відомо про те, що подружжя уельських планує поповнення в родині - інсайдер натякнув на те, що принц Вільям змінив гнів на милість, і в швидкості від принцеси Кетрін варто очікувати приємних новин.

Також Меган Маркл розповіла, як осоромилася під час інтерв'ю з Періс Хілтон, через що їй довелося вибачатися перед світською левицею за своє стереотипне мислення.

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