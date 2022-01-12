Міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала, як виглядала в 12 років до титулів і популярності

Анна Неплях показала дитяче фото / instagram.com/neplyah

Міс Україна Всесвіт, модель Анна Неплях показала, як виглядала в юнацтві.

Дівчина виклала фото, на якому вона в 12-річному віці позує перед камерою на тлі стіни. Наряд вона "склала" сама - топ і пов'язка на стегнах з хусток з бахромою.

"Мені тут 12 років, я обожнювала вбиратися в ганчір'я і робити показ мод",- підписала знімок Неплях.

Зараз їй 27 років, і вона висловила радість, що ця нескладна довгонога дівчинка в минулому може собі дозволити зараз носити найкрасивіші дизайнерські вбрання в будь-якій точці земної кулі.

Анна Неплях робить успішну кар'єру моделі, яка пережила зліт завдяки участі в конкурсі Міс Всесвіт.

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Анна Неплях в дитинстві / instagram.com/neplyah

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