Міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала, як виглядала в 12 років до титулів і популярності

На юнацькому фото моделі навряд чи можна впізнати ту розкішну красуню, в яку вона перетворилася з часом.
Міс Україна Всесвіт, модель Анна Неплях показала, як виглядала в юнацтві.
Дівчина виклала фото, на якому вона в 12-річному віці позує перед камерою на тлі стіни. Наряд вона "склала" сама - топ і пов'язка на стегнах з хусток з бахромою.
"Мені тут 12 років, я обожнювала вбиратися в ганчір'я і робити показ мод",- підписала знімок Неплях.
Зараз їй 27 років, і вона висловила радість, що ця нескладна довгонога дівчинка в минулому може собі дозволити зараз носити найкрасивіші дизайнерські вбрання в будь-якій точці земної кулі.
Анна Неплях робить успішну кар'єру моделі, яка пережила зліт завдяки участі в конкурсі Міс Всесвіт.
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