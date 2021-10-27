Відома актриса Римма Зюбіна потрапила в ДТП

Римма Зюбіна потрапила в ДТП в Києві / facebook.com/z.rimma.z

Українська актриса театру і кіно Римма Зюбіна вранці 27 жовтня потрапила в ДТП в Києві. Артистка на зустрічній смузі зіткнулася з іншим автомобілем.

Зюбіна виклала пост у Facebook, в якому розповіла, що вранці потрапила в аварію. За кермом її автомобіля був її син Данило.

Коли вони рухалися по дорозі, Лексус виїхав на зустрічну смугу. Син Зюбіної не пропустив порушника, за що водій Лексуса вирішив протаранити автомобіль актриси, а потім погрожував розправою.

Зюбіна описує те, що трапилося, наступним чином: "Водій виїхав на зустрічну смугу - на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас "наказав". Вийшов і привітався з Даниїлом "Я тебе щас *бало разоб'ю". Добрий ранок)"

Як видно з кадрів, викладених Зюбіною, всі учасники ДТП відбулися легким переляком. Однак актриса все одно має намір вирішувати це питання через Дорожньо-транспортну службу.

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Лексус протаранив машину Зюбіної навмисно / facebook.com/z.rimma.z

Подія з Зюбіною розлютила шанувальників актриси. У коментарях під постом вони висловлюють своє обурення з приводу водіїв, які не дотримуються ПДР і створюють потенційну загрозу життю на дорозі.

Вчинок водія Лексуса обурив шанувальників Зюбіної / facebook.com/z.rimma.z

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