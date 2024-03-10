Міс Світу-2023: яке місце посіла учасниця з України Софія Шамія

Юна конкурсантка, як справжня українка, захистила честь країни, і нагадала світові, що війна в Україні триває.

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Софія Шамія на Міс Світу-2023 - як виступила учасниця з України / колаж: Главред, фото: instagram.com/missworld, instagram.com/sfshamie

На 71-му щорічному міжнародному конкурсі краси Міс Світу, який відбувся 9 березня в Мумбаї, Індія, перемогу здобула 23-річна модель Христина Пишкова з Чехії. Першою віце-міс стала учасниця з Лівану Ясміна Зайтун. Також до четвірки лідерів потрапили учасниці з Тринідад і Тобаго та Ботсвани - Аше Абрахамс і Лесего Чомбо.

Загалом у "Міс Світу-2023" брали участь красуні зі 112 країн світу. Конкурс відбувся в такому форматі: зі 112 учасниць 40 пройшли до чвертьфіналу. З низ було відібрано 12 півфіналісток. Потім - топ-8 і топ-4, з яких і було обрано переможницю.

На "Міс Світу-2023" Україну представляла 19-річна студентка і художниця Софія Шамія. Дівчина, завдяки сильній конкурсній програмі, спершу з легкістю проскочила до чвертьфіналу - топ-40.

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Однак до півфіналу Софії потрапити не вдалося. Проте без перемоги Шамія не пішла. Українка гідно виступила на дефіле у вечірніх сукнях в образі "Сталевої леді". Вона також посіла перше місце серед учасниць з європейських країн у конкурсі "Краса з метою (Міс благодійність)", де розповіла про свою благодійну роботу з дітьми, які постраждали від російської агресії.

Софія Шамія на Міс Світу-2023 - як виступила учасниця з України / instagram.com/missworld

Конкурс Міс Світу Міс Світу - найстаріший із "великої четвірки" (Міс Всесвіт, Міс Інтернешнл, Міс Земля) конкурсів краси, заснований у Великій Британії 1951 року. Сучасний конкурс оцінює не тільки зовнішні дані, а й особисті якості конкурсанток, віддаючи останнім перевагу. З цієї причини з 2015 року в півфіналі не проводиться проміжний етап пляжної моди. Одним із найбільш визначальних етапів є "Міс благодійність" - Краса з метою, в якому конкурсантки представляють соціально значущі проблеми, яким вони присвячують свою діяльність. Україна приймає участь у "Міс Світу" з 1991 року.

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