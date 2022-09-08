Мінус 14 кг: Данилко почав різко худнути, фото до і після / скріншот

Український шоумен Андрій Данилко зізнався, що за останні шість місяців схуд на 14 кг.

В інтерв'ю YouTube-каналеу "И грянул Грэм" він розповів, що з початком війни у нього кардинально змінився розпорядок дня.

"У мене такий розклад – Я більш-менш налагодив сон, скинув 14 кг. Я встаю о 7:40, у мене така їжа, я можу трохи випити - але це не так, як у минулому, тому що я випивав, щоб заснути. Я не міг заснути. Мене не брали таблетки, снодійне", - розповів 48-річний артист.

Видео дня

Зараз артист виглядає так:

Андрій Данилко / скріншот

Так Данилко виглядав шість місяців тому:

Андрій Данилко / скріншот

Нагадаємо, раніше український музикант, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, Андрій Данилко розповів, що насправді думає про мовчання Алли Пугачової про війну в Україні.

Також повідомлялося, що екс учасниця колективу Вєрки Сердючки, артистка Радміла Щеголєва, яка 20 років тому грала помічницю Лелю, розповіла неймовірну правду про свої взаємини з Андрієм Данилком.

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