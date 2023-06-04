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"Шансів не багато": Христина Горняк заговорила про видалення нирки

Анна Підгорна
4 червня 2023, 20:07 оновлено 4 червня, 20:07
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Друга дружина шоумена Остапчука налякала шанувальників станом свого здоров'я, та й сама ще не змирилася з тим, що відбувається.
Христина Горняк
Христина Остапчук розповіла про проблеми з нирками / колаж: Главред, фото : instagram.com/kristygor

Блогерка, нотаріус і друга ексдружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, чому з травня активно ходить по лікарнях на різні аналізи і процедури.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що на неї чекає серйозне лікування, адже фактично кілька років вона живе з однією ниркою, друга, на жаль, не справляється зі своїми функціями і викликає занепокоєння лікарів.

"Поки що думки лікарів в Україні розділилися: група "А" сказала видаляти нирку, тому що я живу вже багато років на одній, група "Б" каже, що можна спробувати поборотися за неї, але шансів небагато", - розповіла Остапчук.

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Також вона поділилася своїм емоційним станом, адже, судячи з усього, ці новини і для неї стали неприємним сюрпризом. Проте блогерка, яка звикла бути для своїх підписників головним і непохитним мотиватором, повідомила, що здаватися не планує.

"Так, мені страшно за себе. Сказати, що я [в шоці - неценз.], то нічого не сказати. Коли я дізналася про це, скажу чесно, мене розмазало сильно. ... Я хочу жити, як раніше, так само повноцінно! Так само щасливо і з посмішкою! І я все для цього зроблю, просто зараз потрібен час на прийняття ситуації", - поділилася переживаннями Христина Горняк.

Христина Горняк
Колишня дружина Остапчука розкрила подробиці своєї недуги / колаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Раніше стало відомо про проблеми зі здоров'ям українського модельєра і дизайнера Андре Тана - погане самопочуття раптово поклало його під крапельницю.

Також співачка Міка Ньютон налякала шанувальників знімками з онкологічного центру, який вона змушена регулярно відвідувати після того, як пережила рак яєчників 5 років тому.

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