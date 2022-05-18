"Мене відкинуло на узбіччя, а далі - методом доміно": Заворотнюк потрапила в страшну аварію

Анна Заворотнюк потрапила в аварію / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель і блогерка Анна Заворотнюк, старша донька актриси Анастасії Заворотнюк, розповіла про свою фобію, яка мучить її вже близько 7 років.

Дівчина на своїй сторінці в Instagam розповіла, що боїться водити автомобіль. У 21 рік вона потрапила в страшну аварію, будучи за кермом.

"У мене хоч і є права, але за кермо я не сідала вже років 7. Через пару місяців після отримання прав, потрапила в аварію, в ній брало участь сім машин. У мене влетіла газель, мене відкинуло на узбіччя, а газель методом доміно протаранила інші машини.

І після цього у мене геть відбило бажання сідати за кермо. Залишився цей страх", - згадує Заворотнюк-молодша. Модель дивується, як люди можуть впевнено почувати себе за кермом, знаючи про потенційну небезпеку.

Страх Анни Заворотнюк закріпився в США, де вона жила довгий час - в Нью-Йорку ніхто не водить через занадто щільний трафік і хронічну відсутність паркувальних місць.

Анна Заворотнюк потрапила в аварію / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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