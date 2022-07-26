"Мене атакували": Басков поскаржився на українців

Микола Басков / скріншот

​Співак Микола Баской, який активно підтримує війну в Україні, пояснив, чому ганебно втік від українки в Туреччині.

Кілька тижнів тому пропутінський артист відпочивав на сонячному курорті, але попався на очі жінці з України.

"Я з України, і я хотіла сказати вам, що Росія зараз бомбить Україну кожен день, а ви тут веселіться. Як вам взагалі, нормально веселитися?",- запитала вона у Баскова.

На це він відповів, що "на морі відпочиває" і швидко втік він неї.

Тепер Басков вирішив виправдатися за ганебну втечу.

"У мене зйомки і телевізійні проекти. Тому я в Росії. Іноді відлітаю куди-небудь. Тільки ось на день народження літав до Туреччини. Правда, і там мене атакували", - заявив Басков.

читайте також"Він бреше про свої зв'язки з жінками": з'ясувалися несподівані переваги БасковаРаніше російський актор Олексій Панін висловився з приводу спільної фотографії пропутінського Миколи Баскова і Рамзана Кадирова, нагадавши, що співак приховує свою нетрадиційну орієнтацію.

Також телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, виступив зі своєю новою композицією в місцевому центрі інформаційної оборони. У пісні він жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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