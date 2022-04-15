Melovin розповів, як лицемірка Марченко знущалася над ним на зйомках Х-фактора

Меловін розповів, як Марченко обзивала його сатаністом / instagram.com/melovin_official

Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) поділився своїми спогадами про Оксану Марченко - якийсь час він був змушений з нею співпрацювати під час шоу талантів Х-фактор.

Останні кілька днів українців веселить клоунада, яку влаштувала дружина опального Медведчука - її звернення до президентів Зеленського та Ердогана про помилування для кума Путіна здалися всім максимально награними.

Не повірив щирості її слів і Меловін. Він на тлі цих подій вирішив пригадати ведучій її непорядну поведінка на Х-факторі. Співак розповів, що за кадром, коли вимикалися камери, Марченко дозволяла собі вкрай образливі зауваження про його зовнішність, а також відчитувала його, не підбираючи виразів, при його друзях.

"А колись, в далекому 2015 році, образ м'якої і душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу Ікс Фактор, був повністю зруйнований для мене і всіх моїх друзів, які перебували тоді поруч у групі підтримки.

Глузування зі сторони, жарти та уїдливі коментарі стосовно моєї зовнішності — лінзи, татуювання... мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзях почали вичитувати, як свою власну дитину",- згадує Бочаров.

Оксана Марченко - "головна фанатка" Меловіна: шарж від Костянтина Бочарова / instagram.com/melovin_official

Втім, Меловін зазначає - він не ображений на Марченко. У минулому це сильно зачіпало його, але після її звернень зараз у нього в голові все стало на свої місця: "Тільки зараз у мене нарешті склався пазл актриси без Оскара. Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум".

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Раніше пластичний хірург прокоментував те, як різко змінилася зовнішність Оксани Марченко, і розповів, навіщо зазвичай роблять подібні операції.

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