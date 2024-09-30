"Мажорна якась?": Еліна Світоліна відповіла Сергію Притулі прямо в очі

Українська відома тенісистка Еліна Світоліна не сприйняла запитання українського волонтера Сергія Притули про те, що вона проходить реабілітацію в Україні. Зазначимо, спортсменці зробили плановану операцію після отриманої травми.
В інтерв'ю, яке вийшло на каналі Притули в YouTube, тенісистка зазначила, після відповідного запитання ведучого, що вона не мажорка, щоб проходити реабілітацію в Сан-Марино.
"А чому мажорні? Я що - мажорна якась? Ти що?" - обурилася Еліна.
Також Світоліна наголосила, що її реабілітація триватиме ще два місяці.
Хто такий Сергій Притула?
Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
"Я маю ще місяць бути в цьому чобітку, тобто не можу ногу взагалі навантажувати, а потім ще місяць буду робити вправи спеціальні, а потім уже можу повертатися на корт", - розповіла спортсменка.
Дивіться інтерв'ю Еліни Світоліної:
Хто така Еліна Світоліна?
Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".
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