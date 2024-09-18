"Тепер в історії": Еліна Світоліна перенесла операцію

Зірка українського тенісу та олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення тенісного сезону-2024. Причиною тому стала операція на нозі, яку спортсменка нещодавно перенесла.
У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що хірургічне втручання було запланованим. Світоліна вирішила нарешті побороти стару травму, яка заважала їй виступати на корті та приносила дискомфорт у повсякденному житті.
"На жаль, мій сезон 2024 року тепер в історії, оскільки сьогодні мені зробили операцію на нозі, щоб виправити давню проблему, з якою я намагалася впоратися протягом усього цього року. Це та сама проблема, яка закінчила мій сезон у 2023 році і заважала мені більшу частину 2024 року. Справлятися з нею стало складніше, і вона дедалі більше впливає на мене, причому не тільки на теніс і тренування, а й на повсякденне життя", - пише тенісистка.
Також вона опублікувала серію кадрів з лікарні і висловила твердий намір повернутися на корт уже до 2025 року. "Я сповнена рішучості зробити все можливе, щоб повернутися на корт і виступати на найвищому рівні", - заспокоїла шанувальників Еліна Світоліна.
Хто така Еліна Світоліна?
Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя висловився про повернення Олега Винника. Він не поділяє думку більшості колег, які оголосили втікачу-артисту бойкот.
Також український співак і музичний продюсер Потап висміяв українців, які виїхали за кордон під час війни - він записав пародію на жарт відомих гумористів.
Читайте також:
- Відомий співак розповів, як Кароль обізвала його на "Голосі країни"
- "Не ходила, не говорила, не їла": Наталя Могилевська розповіла правду про прийомну доньку
- "Хочеться плакати постійно": відома українська журналістка перенесла складну операцію
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред