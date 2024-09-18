"Тепер в історії": Еліна Світоліна перенесла операцію

Зіркова тенісистка змушена поставити на паузу свою блискучу кар'єру.

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Еліна Світоліна новини - Еліна Світоліна опинилася в лікарні через стару проблему / колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Зірка українського тенісу та олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення тенісного сезону-2024. Причиною тому стала операція на нозі, яку спортсменка нещодавно перенесла.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що хірургічне втручання було запланованим. Світоліна вирішила нарешті побороти стару травму, яка заважала їй виступати на корті та приносила дискомфорт у повсякденному житті.

"На жаль, мій сезон 2024 року тепер в історії, оскільки сьогодні мені зробили операцію на нозі, щоб виправити давню проблему, з якою я намагалася впоратися протягом усього цього року. Це та сама проблема, яка закінчила мій сезон у 2023 році і заважала мені більшу частину 2024 року. Справлятися з нею стало складніше, і вона дедалі більше впливає на мене, причому не тільки на теніс і тренування, а й на повсякденне життя", - пише тенісистка.

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Також вона опублікувала серію кадрів з лікарні і висловила твердий намір повернутися на корт уже до 2025 року. "Я сповнена рішучості зробити все можливе, щоб повернутися на корт і виступати на найвищому рівні", - заспокоїла шанувальників Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна новини - Еліна Світоліна опинилася в лікарні через стару проблему / колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Хто така Еліна Світоліна? Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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