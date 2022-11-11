Маша Єфросиніна назвала опальну зірку, яка задонатила на благодійність найбільше

Маша Єфросиніна розповіла, хто зі знаменитостей донатив до Фонду Маша більше всіх / instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча, громадська діячка та волонтерка Маша Єфросиніна до початку повномашстабного вторення РФ в Україну створила "Фонд Маша", який, разом з просвітницькою діяльністю, займався допомогою жертвам, постраждалим від будь-якого насильства.

Коли в країну прийшла війна, благодійна організація перепрофілювалася на потреби ЗСУ та простих українців, та працює над збереженням їх фізичного та ментального здоров'я.

Фонд живе за рахунок благодійних пожертв. В інтерв'ю для Insider.ua Єфросиніна зізналася, чий донат за час війни більше за інших вразив її розміром.

Маша розповіла, що на початку березня її фонд зміг почати масові закупівлі гуманітарної допомоги завдяки одній відомій персоні, ставлення до якої зараз дуже неоднозначне.

"Із тих, хто сильно вразив – Світлана Лобода. Щойно у березні я анонсувала, що наш фонд перепрофілюється на допомогу жінкам та дітям, які постраждали від війни, вона одразу перерахувала п’ятдесят тисяч євро і нічого мені не сказала. Мені директорка фонду телефонує і каже: "Машо, тут від Світлани Лободи прийшла велика сума". По тому курсу це було півтора мільйона, здається. Це для нас була величезна підмога, аби розпочати великі закупівлі гуманітарки", - згадує волонтерка.

Світлана Лобода протягом останнього десятиліття будувала кар'єру в РФ. Крім того у співачки пішов цілий місяць на те, щоб почати називати війну війною. Єфросиніна, на відміну від багатьох медійних персон, утримується від критики Лободи, і вдячна їй за мовчазну підтримку.

Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.

Катя Осадча в свою чергу поділилася роздумами про те, як війна змінює українців - як точно помітила ведуча,"ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі".

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