Хлопчик-іграшка: 64-річну Мадонну застукали в обіймах бойфренда в три рази молодше за неї

Невгамовна поп-діва плюбляэ юних чоловіків.
Американська співачка Мадонна знайшла собі нового молодика, з яким не проти провести день, і розважитися вночі. Про це розповідає Page Six з посиланням на власні джерела.
Так, поп-ікону застукали в одному з нью-йоркських клубів з 23-річним Ендрю Дарнеллом. Молодик - модель в одному з найуспішніших модельним агентств IMG Models (модельна альма-матер для Кейт Мосс, Белли Хадід, Ешлі Грем та ін.).
Він також пробує свої сили в кіно. На його рахунку вже роль в молодіжному комедійному серіалі Бетті від HBO. Крім того Дарнелл, крім залицяння за дівчатами, старше за себе в три рази, захоплюється ще й катанням на скейтборді.
До спільної публічної появи Мадж і Дарнелл співпрацювали разом - модель брав участь у фотосесії співачки для журналу Paper. Кадри, на яких під час зйомок вона цілує хлопця по-французьки, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ймовірно, це знайомство переросло в дещо більше.
Над Мадонною вже починають жартувати, що чоловіків для себе вона вважає за краще виховувати сама, адже між нею і Ендрю 41 рік різниці. Дарнелл навіть молодше старшої доньки співачки, якій зараз 25 років.
Навесні Мадж розлучилася з 27-річним бойфрендом, з яким до цього прозустрічалась 3 роки. Намічається якась тенденція: Мадонна серед всіх парубків обирає молодих афроамериканських чоловіків 23-24 років. Королева поп-музики може дозволити собі маленький фетиш.
Раніше південноафриканська і американська акторка Шарліз Терон знялася голяка в рекламі культового парфуму - з одягу на ній було лише оригінальне племінне намисто.
Також українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії показала, як примудряється підтримувати статус зірки Playboy і негласного секс-символу України.
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