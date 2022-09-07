Хлопчик-іграшка: 64-річну Мадонну застукали в обіймах бойфренда в три рази молодше за неї

Мадонна зустрічається з 23-річною моделлю Ендрю Дарнеллом / instagram.com/almightywulf

Американська співачка Мадонна знайшла собі нового молодика, з яким не проти провести день, і розважитися вночі. Про це розповідає Page Six з посиланням на власні джерела.

Так, поп-ікону застукали в одному з нью-йоркських клубів з 23-річним Ендрю Дарнеллом. Молодик - модель в одному з найуспішніших модельним агентств IMG Models (модельна альма-матер для Кейт Мосс, Белли Хадід, Ешлі Грем та ін.).

Він також пробує свої сили в кіно. На його рахунку вже роль в молодіжному комедійному серіалі Бетті від HBO. Крім того Дарнелл, крім залицяння за дівчатами, старше за себе в три рази, захоплюється ще й катанням на скейтборді.

Видео дня

До спільної публічної появи Мадж і Дарнелл співпрацювали разом - модель брав участь у фотосесії співачки для журналу Paper. Кадри, на яких під час зйомок вона цілує хлопця по-французьки, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ймовірно, це знайомство переросло в дещо більше.

Над Мадонною вже починають жартувати, що чоловіків для себе вона вважає за краще виховувати сама, адже між нею і Ендрю 41 рік різниці. Дарнелл навіть молодше старшої доньки співачки, якій зараз 25 років.

Навесні Мадж розлучилася з 27-річним бойфрендом, з яким до цього прозустрічалась 3 роки. Намічається якась тенденція: Мадонна серед всіх парубків обирає молодих афроамериканських чоловіків 23-24 років. Королева поп-музики може дозволити собі маленький фетиш.

Мадонна зустрічається з 23-річною моделлю Ендрю Дарнеллом / instagram.com/madonna

Раніше південноафриканська і американська акторка Шарліз Терон знялася голяка в рекламі культового парфуму - з одягу на ній було лише оригінальне племінне намисто.

Також українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії показала, як примудряється підтримувати статус зірки Playboy і негласного секс-символу України.

Інші новини: