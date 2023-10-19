Максим Галкін виїхав з Ізраїлю на Кіпр

Чоловік Пугачової відправився за кордон з робочим візитом.

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Максим Галкін записав звернення з Кіпру / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський комік, визнаний іноземний агентом за критику війни в Україні та правлячої верхівки країни-окупанта, Максим Галкін з лютого 2022 року проживає з родиною в Ізраїлі. Початок військового конфлікту між цією країною та ХАМАС Галкін з Пугачовою та дітьми зустрів вдома в сховищі.

Пізніше він записав звернення, в якому заявив, що не планує залишати Ізраїль, хоч і має таку можливість. Шоумен зазначив, що йому подобається жити в цій країні, йому близькі за духом ізраїльтяни, для яких "патріотизм - поняття не штучне".

Проте сьогодні Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram повідомив, що зараз знаходиться на Кіпрі і готується до концерту в Лімассолі. Виступи також заплановані в Польщі, Молдові та Великобританії.

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При цьому шоумен не став уточнювати, де зараз знаходиться його дружина, співачка Алла Пугачова, та десятирічні двійнята Ліза і Гаррі.

Новина про від'їзд коміка з Ізраїлю у важкий для країни період стала у російських пропагандистів предметом для жартів. Уникаючи надмірного хейту, Галкін закрив коментарі до свого посту.

Раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.

Пізніше росЗМІ стали поширювати чутки про те, що Пугачова і Галкін тікають від війни, і навіть опублікували фото з аеропорту, на якому нібито зображена сім'я артистів. Комік це заперечує.

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