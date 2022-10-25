Максим Галкін підготувався до смерті Алли Пугачової: "На мені особлива відповідальність"

Максим Галкін обговорював з Пугачовою, що буде з їх сім'єю після її смерті / instagram.com/alla_orfey

Російському шоумену і коміку Максиму Галкіну зараз 46 років. Батьком він став досить пізно - в 37, при цьому і його супутниця життя, співачка Алла Пугачова - жінка елегантного віку.

Зараз Примадонні 73, і вона об'єктивно дивиться на світ - їй потрібно поспішати, щоб поділитися всією своєю мудрістю з двійнятами Лізою та Гаррі. Природно, з чоловіком вона вже обговорювала її можливий відхід.

Про це розповів сам Галкін в одному з інтерв'ю. Розмова про майбутнє, яке чекає коміка і дітей у разі смерті Пугачової, завела сама Алла Борисівна.

"У мене маленькі діти, я перед ними відчуваю велику відповідальність. На мені особлива відповідальність. І різниця наша з Аллою у віці накладає на мене подвійну відповідальність. І ми це промовляємо. Тобто я себе намагаюся берегти. Ми абсолютно відкрито про це говоримо. Алла абсолютно свідома. Вона більше уваги приділяє дітям, намагається проводити з ними більше часу... Вона часто говорить: "Я хочу встигнути їх чогось навчити, щось їм дати". Це абсолютно свідомо. Вона шалено відповідальна мати. Таку ще пошукати потрібно", - розповідає Галкін.

Від себе він додав, що не помічає, що кінець його дружини близький: він себе завжди відчував в душі старим, тоді коли Пугачова навіть у свої 73 легка на підйом, прийняття рішень, і все ще молода душею.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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