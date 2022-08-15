Максим Галкін звернувся до хейтерів: "Крикливі ідіоти, я не намагаюся комусь щось доводити"

Максим Галкін назвав хейтерів крикливими ідіотами / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін залишається лояльним абсолютно до всіх глядачів, в тому числі і російських, незважаючи на свою антивоєнну позицію.

Артист не раз зазначав, що критикує саме уряд РФ і його військову політику, а не російський народ в цілому. Проте опального коміка продовжують дорікати в зраді батьківщини.

Однією з претензій стала традиція Галкіна викладати на своїй сторінці в Instagram відео з вдячністю глядачам після концертів. Російським підписникам не подобається, що після того, як комік засудив війну в Україні і покинув РФ, таких роликів стало більше.

Галкін пояснив, що стало їх більше через пом'якшення ковідних обмежень - збільшилася кількість виступів. Втім, він так робив і до коронавірусу. Незгодних і критиків він назвав вічно крикливими ідіотами, і запропонував погортати його стрічку, якщо не вірять йому на слово.

У коментарях лояльні до коміка глядачі запропонували йому не нервувати через дрібниці, і не звертати увагу на кривдників.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Але, схоже, його це нітрохи не лякає. Комік продовжує відстоювати свою антивоєнну позицію публічно, іноді навіть на власних концертах. Так на одному з виступів у Латвії він видав жарт на латиській мові про нічого не розуміючих росіян.

Інші новини: