Максим Галкін їде на гастролі в Санкт-Петербург

Максим Галкін їде з гастролями в Санкт-Петербург / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін вельми категорично позначив свою позицію щодо війни в Україні - він рішуче засуджує дії РФ і покинув свою країну на початку повномасштабного вторгнення на знак протесту.

Антивоєнні переконання Галкін вміло вплітає в виступи, з якими гастролює по всьому світу. Використовуючи сміх, як зброю, він бореться з засиділим кривавим диктатором, який втягнув у безглузду війну нашу країну.

Зараз у артиста запланований тур на весну 2023 року. На своїй сторінці в Instagram він анонсував виступ у місті Санкт-Петербург, чим сильно здивував шанувальників.

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Насправді мова йде не про російський Пітер, а про місто Сент-Пітерсберг в американському штаті Флорида. У березні Галкін вирушає у великий тур по США.

"Можливо, я стану першим російським артистом, який давав концерт в Санкт-Петербурзі, в Ленінградській області, і ось тепер - міст дружби в Сполучені Штати Америки", - розповів комік.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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