Макс Барських захищатиме Україну зі зброєю в руках

Макс Барських служитиме у ЗСУ / instagram.com/max_barskih

З початку активного військового вторгнення РФ на територію України Український співак Макс Барських був одним з тих, хто вів активну боротьбу з російською пропагандою на інформаційному фронті.

Тепер артист перейшов від слів до справи. На своїй сторінці в Instagram Барських розповів, що відправляється на військові навчання.

Він зняв короткий відеоролик, в якому розповів, що готується захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Такі метаморфози в його житті дивують не тільки фанатів співака, але і його самого.

"Із завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому єдине, що було у мене в руках, - це мікрофон. А зараз часи змінюються. Скажіть, як будемо святкувати нашу перемогу, які у вас є ідеї?" - звернувся до співвітчизників співак.

У коментарях Барських хвалять за його рішення піти на фронт, бажають артисту удачі і відзначають, що його вчинок гідний справжнього чоловіка.

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