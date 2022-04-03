Макс Барських захищатиме Україну зі зброєю в руках

Співак відправився служити в ЗСУ, хоча ще місяць тому не тримав в руках нічого важчого за мікрофон.
З початку активного військового вторгнення РФ на територію України Український співак Макс Барських був одним з тих, хто вів активну боротьбу з російською пропагандою на інформаційному фронті.
Тепер артист перейшов від слів до справи. На своїй сторінці в Instagram Барських розповів, що відправляється на військові навчання.
Він зняв короткий відеоролик, в якому розповів, що готується захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Такі метаморфози в його житті дивують не тільки фанатів співака, але і його самого.
"Із завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому єдине, що було у мене в руках, - це мікрофон. А зараз часи змінюються. Скажіть, як будемо святкувати нашу перемогу, які у вас є ідеї?" - звернувся до співвітчизників співак.
У коментарях Барських хвалять за його рішення піти на фронт, бажають артисту удачі і відзначають, що його вчинок гідний справжнього чоловіка.
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Раніше Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу, який служить в ТРО, показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя.
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