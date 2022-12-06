Мадонна засвітилася в обіймах опозиціонерки з РФ у футболці з російськими матами

Російські шанувальники хвалять Мадж за вибір одягу, українські - розчаровані.

Мадонна знялася в обіймах Надії Толоконнікової / instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна зайшла занадто далеко в своєму бажанні епатувати публіку, чим не на жарт розлютила своїх українських шанувальників.

На початку повномасштабної війни в Україні артистка публічно висловила свою підтримку і солідарність українському народу. Однак, через 9 місяців війни, вона показала неприємний знімок на своїй сторінці в Instagram.

На презентації перевидання своєї фотокниги під назвою "Секс" вона знялася в обіймах російської співачки Надії Толоконникової. І хоч та є опозиційною артисткою, членом панк-гурту Pussy Riot, і навіть була засуджена на 3 роки за антиурядову акцію в РФ, українські шанувальники Мадонни засудили американку за дружбу зі співачкою з країни-терориста.

Мадонна сфотографувалася з Толоконніковою у футболці з нецензурною лайкою російською мовою.

У коментарі під знімком тут же "набігли" шанувальники "русского мира", і стали дякувати Мадж за підтримку.

Мадонна знялася в обіймах Надії Толоконнікової / instagram.com/madonna

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