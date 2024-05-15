Кохання на Євробаченні-2024: дві півфіналістки закрутили роман на конкурсі

Закохані вважають, що вони виграли набагато більше, ніж Nemo.

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Євробачення-2024: Aiko і Кет Алмагро з Megara закрутили роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Музичний конкурс Євробачення 2024 року приніс і єврофанам, і учасникам безліч сюрпризів. Були і скандали, і несподівані рішення журі, і спірні номери, які обговорюватимуть ще не один рік.

Але знайшлося на Євробаченні-2024 місце і для кохання. Учасники конкурсу з Сан-Марино і Чехії не потрапили до фіналу, зате забрали з собою з конкурсу ніжний роман.

Гурт Megara із Сан-Марино і співачка Aiko з Чехії виступили у другому півфіналі 9 травня, але до гранд-фіналу не потрапили. Проте цей конкурс їм запам'ятається на все життя, адже на ньому Айко і барабанщиця з Megara Кет Алмагро познайомилися і вступили в романтичні стосунки.

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Про це повідомила сама Алмагро у своєму блозі в Х. Вона опублікувала милі фото поцілунків і обіймів з Айко з підписом: "Nemo виграли кришталевий мікрофон, але... Я повинна сказати, що мені на Євробаченні дісталося найкраще".

Євробачення-2024: Aiko і Кет Алмагро з Megara закрутили роман / колаж: Главред, фото: twitter.com/katalmagro

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини:

Раніше стало відомо, що переможці Євробачення 2024 розбили кришталевий кубок під час виступу. Nemo вийшли на сцену, щоб ще раз виконати свою переможну пісню, коли сталося нещастя.

Також Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

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