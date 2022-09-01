"Любимо Україну": Red Hot Chili Peppers підняли на концерті в США український прапор

Культова американська група RHCP поділилася в соцмережі фотографією з концерту з українським прапором. Музиканти особливо повідомили, що вони люблять Україну.
Легендарна американська фанк-рок-група Red Hot Chili Peppers стала ще одним колективом з переліку всесвітніх знаменитостей, які підтримали Україну у війні з Росією. Свою підтримку "перці" висловили під час концерту в Маямі (США), йдеться на їх сторінці в Facebook.
Соліст колективу Ентоні Кідіс виконував свої танці з прапором, накинутим на плечі.
"Любимо Україну", - підписали музиканти це фото.
У коментарях українські шанувальники групи дякують за підтримку і запрошують виступити в Україні після перемоги.
До слова, Red Hot Chili Peppers раніше вже виступала в Україні ‒ в 2012 і 2016 роках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Культова британська рок-група Coldplay, на своєму концерті в столиці Бельгії, Брюсселі, знову виконала шлягер своїх колег з українського гурту "Океан Ельзи "- " Обійми". Причому разом з автором ‒ Святославом Вакарчуком.
До того кавер на вакарчуківську "Обійми" виконав російський рок-музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич і дев'ять інших Ізраїльських музикантів. Причому на івриті.
"Замість того, щоб збирати натовпи на стадіонах, Святослав Вакарчук змушений стояти і захищати свою землю. Ми група ізраїльських музикантів, професіоналів і аматорів, старожилів і новачків, і ми вирішили перевести пісню на іврит і записати її на знак підтримки народу України в цей неспокійний час. Це обійми з Ізраїлю для тебе, Україно", - сказано в описі відео на кавер.
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