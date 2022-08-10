Coldplay заспівали хіт "Обійми" в Бельгії разом з Вакарчуком

Святослав Вакарчук , Кріс Мартін / Колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Культова британська рок-група Coldplay, на своєму концерті в столиці Бельгії, Брюсселі, знову виконала шлягер своїх колег з української групи "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причому разом з автором ‒ Святославом Вакарчуком. Відеозаписи були опубліковані глядачами в мережі.

На сцену стадіону King Baudouin Stadium, де проходив концерт, Вакарчук вийшов з синьо-жовтим прапором. І негайно уклав в обійми Кріса Мартіна, фронтмена Coldplay.

Вакарчук і Мартін пристрасно виконали ліричну композицію. І на це на стадіоні відреагували бурхливими оваціями. Під час виступу на руці музиканта можна було помітити браслет в кольорах українського прапора. Схоже прикраса виднілося і на зап'ясті Кріса Мартіна.

Потім Вакарчук показав глядачам у залі "Сердечко" руками – публіка йому відповіла тим же.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кавер на вакарчуківську "Обійми" виконав російський рок-музикант і лідер групи "Машина врємєні" Андрій Макаревич і дев'ять інших Ізраїльських музикантів. Причому на івриті.

"Замість того, щоб збирати натовпи на стадіонах, Святослав Вакарчук змушений стояти і захищати свою землю. Ми група ізраїльських музикантів, професіоналів і аматорів, старожилів і новачків, і ми вирішили перевести пісню на іврит і записати її на знак підтримки народу України в цей неспокійний час. Це обійми з Ізраїлю для тебе, Україно", - сказано в описі відео на кавер.

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