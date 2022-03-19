Кращий ді-джей світу Армін ван Бюрен зібрав для України понад 5 млн гривень

Музикант підтримує Україну практично з першого дня війни.
Нідерландський ді-джей Армін ван Бюрен, який був визнаний кращим ді-джеєм у світі п'ять разів, провів у Кракові благодійний концерт.
25 лютого він звернувся до України зі словами підтримки, а пізніше оголосив про збір коштів для постраждалих від російської агресії.
На сцену музикант вийшов з прапором України, а гроші за квитки будуть пожертвувані Червоному Хресту, який надає посильну допомогу Україні під час війни.
За словами ван Бюрена, за Краківський концерт 12 березня йому вдалося зібрати для України €161.500.
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Це не вперше, коли зарубіжні знаменитості підтримують Україну. Наприклад раніше з пропозицією українським біженцям зупинятися у нього вдома виступив британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса. Він заявив, що візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла – Homes for Ukraine.
Також раніше повідомлялося, що австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.
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