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Литовська конкурсантка емоційно відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні-2022

17 травня 2022, 00:35

Моніка Лю звернулася до всіх українців з промовою.

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Моніка Лю прокоментувала оцінки на Євробаченні-2022 / instagram.com/monika_liu_official

Представниця Литви на Євробаченні-2022 Моніка Лю була чи не найгарячішою прихильницею і групою підтримки для конкурсантів з України, які здобули перемогу в конкурсі - групи Kalush Orchestra.

Вона ж була однією з тих, хто цілком щиро порадів їх вікторії. На жаль, і вона стала частиною скандалу з кількістю голосів, які поставило професійне журі України країнам, що надають підтримку Україні.

Так, за підсумками голосування, Kalush Orchestra від Литви отримали максимальну кількість балів - 12, тоді як Моніка Лю від України - 0.

Литовська конкурсантка посіла 14 місце на Євробаченні-2022, але, схоже, не дуже засмучена цим. Радість від перемоги України на конкурсі для співачки виявилася сильнішою. Про це Моніка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Мої дорогі українці, я отримую від вас так багато повідомлень щодо голосів журі. Вам не повинно бути соромно! Я отримую так багато підтримки від українських глядачів, і я дуже вам вдячна! Але врешті-решт все зараз заради вас, і я не можу бути ще щасливішою за моїх друзів Kalush Orchestra. Залишилася ще одна перемога! Я 100% приїду до Києва! Слава Україні!" - пише Моніка Лю.

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Моніка Лю прокоментувала оцінки на Євробаченні-2022 / instagram.com/monika_liu_official

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Раніше лідер Kalush OrchestraОлег Псюк і його дівчина потрапили на перші шпальти британських газет - папараці зловили їх у момент поцілунку.

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