Лідія Таран уперше за довгий час повернулася в Україну - який вигляд має ведуча

Таран показала свій новий образ та зізналася, з чого почалася її дружба з Марічкою Падалко.

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Лідія Таран новини - Лідія Таран приїхала до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidiyataran

Ведуча 1+1 Лідія Таран на початку повномасштабної війни виїхала разом із донькою з України до Франції. Там вона вступила до університету і продовжує роботу кореспондентом.

Сьогодні стало відомо, що Таран приїхала в Україну. Насамперед вона зустрілася зі своєю колегою, кумою та близькою подругою Марічкою Падалко.

Фотографії відомих українських ведучих на Контрактовій площі з'явилися в блозі Лідії в Instagram. Побачення зі спорідненою душею наштовхнуло її на роздуми про минуле і сьогодення.

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"Якихось 20 років дружби з Марічкою Падалко промайнули, як кілька обертів отого колеса, що за нами. Похресник став студентом, хрещений батько моєï Василини на війні. Таке життя, що вирішили поговорити про… роботу, а саме про нашу збірну на Олімпіаді в Парижі. Адже колись перший оберт нашого колеса дружби почався з "конкуренції" між спортивними редакціями. Марічка вела ПроСпорт, а я СпортРепортер. Маємо, що згадати", - поділилася спогадами Лідія Таран.

Лідія Таран новини - Лідія Таран приїхала до Києва, де зустрілася з Марічкою Падалко / instagram.com/lidiyataran

Лідія Таран новини - Лідія Таран приїхала до Києва, де зустрілася з Марічкою Падалко / instagram.com/lidiyataran

Хто така Лідія Таран? Лідія Таран - українська телеведуча. Володарка премій "Телезірка" і "Телетріумф". З 2009 року - ведуча телеканалу 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") і 2+2 ("ПроФутбол"). Після виїзду за кордон у лютому 2022 року - кореспондентка каналу 1+1 у Франції.

Хто така Марічка Падалко Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська ведуча Людмила Барбір відповіла на плітки про роман з колегою по "Сніданку з 1+1" Русланом Сенічкіним, з яким вона працює в тандемі вже 11 років.

Також посол України у Великій Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний похизувався свіжим знімком із дружиною Оленою в стильних ділових костюмах.

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