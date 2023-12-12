"Лежу рівно": переможниця "Євробачення" опублікувала фото з лікарні

32-річна німецька співачка Олена Майєр-Ландрут (переможниця "Євробачення-2010") опублікувала повідомлення з відділення невідкладної допомоги.

https://glavred.net/stars/lezhu-rovno-pobeditelnica-evrovideniya-opublikovala-foto-iz-bolnicy-10524512.html Посилання скопійоване

Лена Майєр перемагала на Євробаченні-2010/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Еurovision

Співачка Лена Майєр-Ландрут з Німеччини, яка перемогла 13 років тому на пісенному конкурсі "Євробачення-2010" в Осло з піснею Satellite, потрапила в лікарню. Жінка опублікувала в Instagram несподіване повідомлення з відділення невідкладної допомоги.

"Лежу так рівно, як не лежала вже дуже давно", — написала вона.

Співачка поки не розкрила точну причину свого перебування в лікарні швидкої допомоги.

відео дня

"Швидка перевірка реальності після того, що я вважаю відмінним фото для другого Адвенту. Вчора я була у відділенні невідкладної допомоги і зараз лежу рівніше, ніж будь-коли за довгий час", ‒ сказала вона.

Причому дівчина виглядає втомленою і змученою. Правда, по всій видимості, зараз Лена Майер-Ландрут повернулася додому.

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українській групі Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е. пізніше своє бажання виступити на Євробаченні - 2024 від України висловив співак Іво Бобул, який абсолютно впевнений у своєму успіху.

Інші новини про Євробачення:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.