Леся Нікітюк розпекла на всі корки бренд Dolce & Gabbana, який співпрацює з Кіркоровим

Леся Нікітюк розпекла на всі корки бренд Dolce & Gabbana за Кіркорова / колаж УНІАН

Відома українська телеведуча і волонтер Леся Нікітюк окремо відзначила той факт, що бренд Dolce & Gabbana продовжує співпрацю з росіянами - представниками країни-агресора. Про це дівчина вказала в розділі Stories соцмережі Instagram.

На знімку Нікітюк показала скандального відомого російського попспівака Філіпа Кіркорова, одягненого з ніг до голови в речі виробництва Dolce & Gabbana. Вона запропонувала українцям нагадати бренду, з ким саме він продовжує співпрацю.

"Пропоную достукатися до бренду Dolce&Gabbana коментарями під їх постами!", – написала Никитюк.

Дівчина також нагадала про великий скандал, в який потрапив бренд Dolce & Gabbana в 2018 році. Тоді дизайнер Стефано Габбана, співзасновник компанії, образив американську попспівачку Селену Гомес, публічно назвавши її некрасивою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український артист і автор Артем Пивоваров, пісні якого є в репертуарі росіян Кіркорова і Білана, забрав права на свої пісні.

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук до того розповідав про своє тісне спілкування з Кіркоровим. Більш того, одного разу вони зустрілися за кордоном і провели дружню вечерю.

"Мені б хотілося думати, що він побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір. Мені це гріє душу. Але я не такої орієнтації. Я люблю жінок", - сказав Остапчук.

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