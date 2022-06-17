Остапчук про "домагання" Кіркорова: "побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір"

Остапчук розповів про "домагання" Кіркорова/ скріншот

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук розповів, що спілкувався з Філіпом Кіркоровим. Більш того, одного разу вони зустрілися за кордоном і провели дружню вечерю.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він зазначив, що російський співак писав йому в соціальних мережах і навіть відправляв скріншоти голосування за його пару, коли Остапчук брав участь в "Танцях з зірками".

Слава пожартував, що це і були "підкати" з боку Кіркорова, але Володимир твердо відповів, що вони цю тему безпосередньо не обговорювали.

"Мені б хотілося думати, що він побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір. Мені це гріє душу. Але я не такої орієнтації. Я люблю жінок", - сказав Остапчук.

читайте такожХто міг би стати ведучим Євробачення-2023 в Україні: Остапчук назвав імена колегНагадаємо, ведучий Володимир Остапчук не зміг налагодити спілкування з колишньою дружиною навіть під час війни. Олена Войченко відмовилася їхати з ним у перший день війни і згодом заблокувала його.

Шоумен розповів, що коли прокинувся 24 лютого о 5 годині від вибухів, разом з дружиною Христиною став збиратися їхати. Тоді дружина запропонувала зателефонувати Олені Войченко, щоб їхати разом.

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