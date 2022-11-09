Леся Нікітюк підкорила фанатів, перетворившись на фото в Лесю Українку

Нікітюк, Леся Українка / Колаж фото УНІАН

Українська телеведуча і світська левиця Леся Нікітюк у День української писемності та мови постала перед армією фоловерів у несподіваному образі. Дівчина перевтілилася у легенду української літератури - письменницю, поетесу і перекладачку Лесю Українку.

Вона розповіла, що незадовго до повноцінного військового вторгнення спробувала себе в ролі актриси, зігравши в пілотній серії вітчизняного серіалу. Причому вона якраз і зіграла Лесю Українку. До розповіді Нікітюк додала фото в образі поетеси.

На фото дівчина позувала в старовинній блузці з ажурним коміром і довгою сукнею в підлогу. Образ Нікітюк доповнює зачіска - точно така ж, яку носила Леся Українка.

Зі зрозумілих причин серіал на даний момент так і не вийшов в ефір через україно-російську війну. Але, але по всій видимості, Нікітюк не могла не показати фоловерам барвистий образ ‒ та ще й в День української писемності та мови.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк окремо відзначила той факт, що бренд Dolce & Gabbana продовжує співпрацю з росіянами ‒ представниками країни-агресора.

Телеведуча показала скандального відомого російського попспівака Філіпа Кіркорова, одягненого з ніг до голови в РЕЧІ виробництва Dolce & Gabbana. Вона запропонувала українцям нагадати бренду, з ким саме він продовжує співпрацю.

Пізніше поп-співачка Jerry Heil разом з Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом ‒ за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала Jerry Heil.

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