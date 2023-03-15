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Легендарний гітарист з Queen прийняв лицарський титул з рук Чарльза III

15 березня 2023, 13:28
І хоч зараз це високе звання має швидше номінальне значення, Брайан Мей високо оцінив надану йому честь.
Брайан Мей, король Чарльз III
Король Чарльз III посвятив Брайана Мея в лицарі / instagram.com/brianmayforreal, instagram.com/theroyalfamily

14 березня в Букінгемскому палаці відбулася церемонія посвяти в лицарі британського музиканта, гітариста легендарного гурту Queen Брайана Мея. Про це повідомляється на офіційних сторінках британської королівської сім'ї в соціальних мережах.

Фактично лицарський титул було присвоєно артисту ще 31 грудня 2022 року за заслуги в галузі музики та благодійності. Тоді Мей висловив надію, що його нове становище додасть йому ваги в суспільстві, і дозволить зробити ще більше добрих справ. Мей - активний захисник прав тварин, що дуже імпонує особистим переконанням короля Чарльза III.

Після церемонії урочистого посвячення гітарист став сером Брайаном Гарольдом Мейем, командором Ордена Британської імперії. Після його прізвища в офіційних документах музикант тепер зобов'язаний вказувати абревіатуру СВЕ - скорочено від "Commander of the British Empire".

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На своїй сторінці в Instagram Брайан Мей прокоментував урочисту подію, вірніше поділився емоціями від отриманого лицарського титулу. Втім, він був дуже вражений і написав просто: "Немає слів!"

Брайан Мей - поки перший і єдиний музикант, який має відношення до проєкту Queen та володіє лицарським титулом.

Брайан Мей, король Чарльз III
Король Чарльз III посвятив Брайана Мея в лицарі / instagram.com/brianmayforreal

Чарльз у ролі короля

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльз III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмове приладдя.

Зовсім недавно короля Чарльза III і королеву-консорта Каміллу закидали яйцями. Британська преса з'ясувала, що після скандального нападу з п'ятьма кинутими яйцями справа не закінчилася.

Як виявилося, послідувала реакція публіки, що стояла поруч, яка змусила короля розгублено озиратися.

Інші новини:

шоу-бізнес Queen новини шоу бізнесу Чарльз III
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