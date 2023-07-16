Легендарна співачка назвала" кровний гріх " Таїсії Повалій перед українцями

Марія Бурмака вважає, що співачка Таїсія Повалій взяла на себе великий "кровний гріх" перед українцями - раз співає і танцює в країні-агресорі РФ.

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Марія Бурмака жорстко розкрила Таїсію Повалій / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарна українська автор-виконавець пісень Марія Бурмака вкрай безсторонньо висловилася про скандальній попвиконавиці Таїсії Повалій, яка давно виїхала з України і всіляко вислужується перед кривавим путінським режимом. Свою думку Бурмака висловила в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Бурмака вважає, що Повалій взяла на себе великий "кровний гріх".

"Що в голові у Таїсії Повалій - я просто не знаю. Ну і ще такий момент. Знаєте, є помилка, а є кровний гріх. Так ось, співати "Червону руту" зараз в Москві - це кровний гріх, це підтримка вбивства свого народу. Я не знаю, в які гріхи це внести. Але мені здається, що це один із смертних гріхів", - розповіла співачка.

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Нагадаємо, раніше новий бойфренд іншої фанатки путінського режиму родом з України-Ані Лорак-вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.

На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України-турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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